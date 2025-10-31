Defensa y Justicia se enfrentará ante Huracán por la fecha 14

BsAs (DataFactory)

A partir de las 16:45 (hora Argentina) el próximo lunes 3 de noviembre, Huracán visita a Defensa y Justicia en el estadio el Tito Tomaghello, por el duelo correspondiente a la fecha 14 del Clausura.

Así llegan Defensa y Justicia y Huracán Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura Defensa y Justicia recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Unión. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura Huracán cayó derrotado 0 a 1 ante Central Córdoba (SE). La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 1 gol y recibió 5.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 1. Yael Falcón Pérez es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura Fecha 15: vs Racing Club: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura Fecha 15: vs Newell`s: 8 de noviembre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar Horario Defensa y Justicia y Huracán, según país Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

