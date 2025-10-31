viernes 31 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de octubre de 2025 - 09:42
Liga Profesional

Defensa y Justicia se enfrentará ante Huracán por la fecha 14

Huracán se mide ante Defensa y Justicia en el estadio el Tito Tomaghello el lunes 3 de noviembre a las 16:45 (hora Argentina). El partido será supervisado por Yael Falcón Pérez.

Defensa y Justicia se enfrentará ante Huracán por la fecha 14
BsAs (DataFactory)

A partir de las 16:45 (hora Argentina) el próximo lunes 3 de noviembre, Huracán visita a Defensa y Justicia en el estadio el Tito Tomaghello, por el duelo correspondiente a la fecha 14 del Clausura.

Lee además
platense se enfrentara ante sarmiento por la fecha 14

Platense se enfrentará ante Sarmiento por la fecha 14
aldosivi e independiente riv. (m) se encuentran en la fecha 14

Aldosivi e Independiente Riv. (M) se encuentran en la fecha 14

Así llegan Defensa y Justicia y Huracán

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura

Defensa y Justicia recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Unión. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

Huracán cayó derrotado 0 a 1 ante Central Córdoba (SE). La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 1 gol y recibió 5.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 1.

Yael Falcón Pérez es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs Racing Club: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs Newell`s: 8 de noviembre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Defensa y Justicia y Huracán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Platense se enfrentará ante Sarmiento por la fecha 14

Aldosivi e Independiente Riv. (M) se encuentran en la fecha 14

San Lorenzo y Dep. Riestra se encuentran en la fecha 14

A todo o nada: Banfield y Lanús juegan el clásico del Sur

River Plate se enfrenta ante la visita Gimnasia por la fecha 14

Lo que se lee ahora
Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy
Reducido.

Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy: horario y cómo ver el partido de vuelta

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

La ciencia del sueño explica que los sueños de infidelidad reflejan emociones, miedos e inseguridades personales.
Sociedad.

La ciencia reveló qué significa soñar que tu pareja te engaña

Cementerio del Salvador (imagen generada con IA)
Imperdibles.

Las leyendas más escalofriantes de Jujuy: historias que siguen vivas en las noches

Detuvieron a una mujer acusada de matar a su hija de 9 años.
Policiales.

Una mujer fue detenida acusada de matar a su hija de 9 años: "Le di clonazepan"

Caravana de autos de alta gama por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy video
Actividades.

Caravana de autos de alta gama por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy

Encuentran un hombre con un disparo en la cabeza frente a un cajero automático.
Salta.

Encuentran un hombre con un disparo en la cabeza frente a un cajero automático

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel