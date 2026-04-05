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5 de abril de 2026 - 21:44
Liga Profesional

EN VIVO: Newell`s continúa arriba 2-0 ante Central Córdoba (SE) en la segunda mitad

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Central Córdoba (SE) vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Arrancan los segundos 45 y la Lepra supera a el Ferroviario con los goles de Franco García (10' 1T) y Oscar Salomón (40' 1T).

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Las estadísticas del encuentro entre Central Córdoba (SE) y Newell`s del Apertura:

  • Tiros al arco: Central Córdoba (SE) (2) VS Newell`s (0)
  • Fouls cometidos: Central Córdoba (SE) (8) VS Newell`s (4)
  • Pases Correctos: Central Córdoba (SE) (0) VS Newell`s (1)
  • Tarjetas Amarillas: Central Córdoba (SE) (2) VS Newell`s (0)
  • Tarjetas Rojas: Central Córdoba (SE) (1) VS Newell`s (0)
  • Tiros Libres: Central Córdoba (SE) (1) VS Newell`s (4)
Así llegan Central Córdoba (SE) y Newell`s

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

Central Córdoba (SE) viene de caer por 0 a 5 frente a Estudiantes. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 2 en el arco contrario.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura

Newell`s viene de un triunfo 1 a 0 frente a Gimnasia (Mendoza). En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 empates y 2 derrotas. Sumó un total de 2 goles y le metieron 8 en su arco.

Hernán Mastrángelo fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Único Madre de Ciudades.

Formación de Central Córdoba (SE) hoy

El entrenador Lucas Pusineri salió a la cancha con una formación 5-3-2 con Alan Aguerre en la portería; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Diego Barrera en la línea defensiva; Fernando Martínez, Juan José Cardozo y Matías Vera en el mediocampo; y Ezequiel Naya y Michael Santos en el ataque.

Formación de Newell`s hoy

Por su parte, Frank Kudelka paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Josué Reinatti en el arco; Saúl Salcedo, Bruno Cabrera, Oscar Salomón, Jerónimo Russo como defensa; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Walter Mazzantti, Facundo Guch y Franco García en la mitad; y con Matías Cóccaro en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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