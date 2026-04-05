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5 de abril de 2026 - 09:45
Liga Profesional

Defensa y Justicia se enfrentará a Instituto por la fecha 13

Instituto y Defensa y Justicia se miden en el Olímpico de Córdoba mañana a las 21:15 (hora Argentina) y Andrés Merlos es el elegido para dirigir el partido.

Instituto vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Instituto y Defensa y Justicia se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 13 del Apertura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el Olímpico de Córdoba.

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Así llegan Instituto y Defensa y Justicia

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura

Instituto no pudo ante Boca Juniors en el Alberto J. Armando. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura

Defensa y Justicia venció 2-0 a Unión en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha empatado 3, con 9 goles en el arco rival y 4 en su portería.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 24 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Instituto sacó un triunfo, con un marcador 4 a 1.

El encuentro será supervisado por Andrés Merlos, el juez encargado.


Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 13: vs Defensa y Justicia: 6 de abril - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Dep. Riestra: 11 de abril - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Estudiantes: 18 de abril - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Newell`s: 26 de abril - 17:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 13: vs Instituto: 6 de abril - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Talleres: 13 de abril - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Independiente: 18 de abril - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Boca Juniors: 23 de abril - 20:00 (hora Argentina)
Horario Instituto y Defensa y Justicia, según país
  • Argentina: 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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