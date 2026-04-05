Defensa y Justicia se enfrentará a Instituto por la fecha 13

Instituto y Defensa y Justicia se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 13 del Apertura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el Olímpico de Córdoba.
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Instituto y Defensa y Justicia se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 13 del Apertura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el Olímpico de Córdoba.
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Instituto no pudo ante Boca Juniors en el Alberto J. Armando. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 3 a sus rivales.
Defensa y Justicia venció 2-0 a Unión en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha empatado 3, con 9 goles en el arco rival y 4 en su portería.
En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 24 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Instituto sacó un triunfo, con un marcador 4 a 1.
El encuentro será supervisado por Andrés Merlos, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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