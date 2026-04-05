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5 de abril de 2026 - 19:58
Liga Profesional

River Plate goleó 3-0 a Belgrano con doblete de Tomás Galván

Todo lo que dejó el duelo entre River Plate y Belgrano: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

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River Plate goleó 3-0 a Belgrano con doblete de Tomás Galván
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Por la fecha 13 del Apertura, el Millonario consiguió una arrolladora victoria por 3-0 frente a Belgrano y Tomás Galván aportó dos tantos. Tomás Galván contribuyó a una actuación conjunta excepcional con dos goles de jugada y lo hizo ejecutando a los 35' 1T y luego a los 37' 2T. Facundo Colidio también aportó al espectáculo al marcar después de un cabezazo en el minuto 12 de la segunda etapa.En el minuto 37 de la segunda etapa, Tomás Galván levantó el ánimo de el Millonario y se llevó todos los aplausos. El volante aprovechó un centro de Aníbal Moreno y remató para vencer la resistencia de Thiago Cardozo Brugman.

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Cuando iban 10 minutos del primer tiempo, el remate del delantero Sebastián Driussi pegó en el palo del arco rival y River Plate se quedó con las ganas de festejar.

La figura del partido fue Tomás Galván. El volante de River Plate metió 2 goles, efectuó 39 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Sebastián Driussi fue otro de los jugadores destacados. El delantero de River Plate mostró su mejor nivel, al rematar 7 veces al arco contrario y acertar 19 pases correctos.

El estratega de River, Eduardo Coudet, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Santiago Beltrán en el arco; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña en la línea defensiva; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Facundo Colidio y Ian Subiabre en el medio; y Sebastián Driussi en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Ricardo Zielinski salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Thiago Cardozo bajo los tres palos; Alcides Benitez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Federico Ricca en defensa; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli en la mitad de cancha; y Lucas Passerini en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio Mas Monumental fue Yael Falcón Pérez.

Para la siguiente fecha, el Millonario actuará de visitante frente a Racing Club, mientras que Belgrano recibirá a Aldosivi.

Cambios en River Plate
  • 51' 2T - Salió Ian Subiabre por Juan Cruz Meza
  • 72' 2T - Salieron Facundo Colidio por Juan Fernando Quintero y Matías Viña por Facundo González
  • 83' 2T - Salieron Tomás Galván por Lautaro Pereyra y Sebastián Driussi por Joaquín Freitas
Amonestados en River Plate:
  • 47' 1T Matías Viña (Conducta antideportiva) y 44' 2T Lautaro Rivero

Cambios en Belgrano
  • 66' 2T - Salieron Franco Vázquez por Lautaro Gutierrez y Lucas Passerini por Juan Velázquez
  • 77' 2T - Salieron Emiliano Rigoni por Nicolás Fernández y Francisco González Metilli por Ramiro Hernándes
Amonestados en Belgrano:
  • 16' 2T Alcides Benitez (Conducta antideportiva) y 28' 2T Alexis Maldonado (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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