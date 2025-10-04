sábado 04 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de octubre de 2025 - 20:58
Fútbol.

Definición de la Zona A de la Primera Nacional: reducido y descensos

La Zona A de la Primera Nacional culminó su fase regular este sábado, con Deportivo Madryn como gran revelación del torneo al quedarse con la primera posición. Los equipos que lucharán por el ascenso al Reducido ya están definidos, mientras que Arsenal y Alvarado perdieron la categoría.

Por  Agustín Weibel
Definición de la Zona A de la Primera Nacional: reducido y descensos

Definición de la Zona A de la Primera Nacional: reducido y descensos

Este sábado se definió la Zona A de la Primera Nacional, que cerró su fase de liga con importantes sorpresas y definiciones de cara al Reducido, que otorga el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

Lee además
Gimnasia de Jujuy clasificó al Reducido
Clasificado.

Gimnasia de Jujuy aseguró su lugar en el Reducido de la Primera Nacional
todo lo que se define en la ultima fecha de la primera nacional: final, reducido y descenso
Fútbol.

Todo lo que se define en la última fecha de la Primera Nacional: final, reducido y descenso

Definición de la Zona A de la Primera Nacional: reducido y descensos

Deportivo Madryn se consagró como la gran revelación del campeonato, al arrebatarle el primer lugar a Atlanta, que había dominado la primera parte del torneo pero sufrió una caída estrepitosa en la recta final.

Con 16 victorias, 12 empates y 6 derrotas, el equipo del sur del país alcanzó los 60 puntos y terminó en la cima de la Zona A, asegurando su lugar en el Reducido. Ahora, deberá esperar rival para disputar la clasificación a Primera.

Atlanta, que había dominado durante gran parte de la fase regular, terminó segundo con 59 unidades, seguido por Tristán Suárez con 52 puntos, y Gimnasia y Tiro de Salta con 51. Estos tres equipos contarán con ventaja deportiva en la fase de eliminación y podrán definir como locales.

Embed - Racing (C) 1-2 Gimnasia y Tiro (S) | Primera Nacional | Fecha 34 (Zona A)

San Miguel, que cerró con 50 puntos y culminó 5to, deberá esperar los resultados de la Zona B para saber a quien enfrenta ( puede ser Gimnasia de Jujuy). Mientras tanto, San Martín de Tucumán (49), Deportivo Maipú (48) y Patronato (48) también se aseguraron su lugar en el Reducido, pero tendrán que jugar todos sus partidos fuera de casa. En caso de empatar, quedarán eliminados.

Colegiales fue el equipo que quedó a un punto de meterse en la pelea por el ascenso, mientras que varios equipos se despidieron de la lucha, entre ellos Racing de Córdoba, Los Andes, Güemes y Quilmes. Estos equipos no lograron dar el salto y terminaron en posiciones intermedias sin opciones de clasificación.

Por otro lado, Arsenal (34) y Alvarado (33) fueron los equipos que descendieron directamente a la B Metropolitana y el Federal A, respectivamente. El conjunto marplatense tenía una última chance de salvarse, pero no pudo ante Arsenal, que ya estaba descendido y le propinó una contundente derrota por 5-0 en la última jornada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy aseguró su lugar en el Reducido de la Primera Nacional

Todo lo que se define en la última fecha de la Primera Nacional: final, reducido y descenso

Deportivo Madryn es el primer finalista del ascenso

Nicolás Dematei y el presente de Gimnasia: "Estamos más vivos que nunca"

A qué hora juega Gimnasia de Jujuy con San Telmo y cómo verlo por TV

Lo que se lee ahora
Thiago Almada desafectado de la Selección Argentina por lesión muscular video
Fútbol.

Thiago Almada desafectado de la Selección Argentina por lesión muscular

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas ( imagen ilustrativa)
Accidente.

Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo

Uno por uno, quiénes son los nueve detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela.  
Novedades.

Triple crimen narco: nuevos detalles de cómo asesinaron a Brenda, Morena y Lara

Detienen a dos hombres que intentaban robar vehículos
Barrio San Pedrito.

Detienen a dos hombres que intentaban robar vehículos

Domingo con calor extremo en Jujuy
Clima.

Cómo va a estar el primer fin de semana de octubre en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel