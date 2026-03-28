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28 de marzo de 2026 - 18:02
Deportes.

Gimnasia y Tiro vs Central Norte, se juega un nuevo clásico salteño

El partido de la Primera Nacional será el domingo a las 17:30 en el estadio de Gimnasia y Tiro de Salta.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Gimnasia y Tiro vs Central Norte.

Gimnasia y Tiro vs Central Norte.

La fecha 7 de la Primera Nacional tendrá como uno de sus encuentros destacados el cruce entre Gimnasia y Tiro y Central Norte. El duelo se disputará este domingo a las 17:30 en el estadio Michel Torino.

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El partido marcará el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la segunda categoría del fútbol argentino, lo que genera expectativa en la provincia de Salta.

Sin embargo, la organización del encuentro sufrió una modificación en las últimas horas en relación con la presencia de público visitante.

La decisión de jugar sin hinchas visitantes

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta confirmó que el partido se disputará únicamente con público local. La medida se tomó por razones vinculadas a la seguridad.

El ministro Gaspar Solá Usandivaras explicó que la decisión responde a la necesidad de evitar incidentes, en un contexto donde existen divisiones internas dentro de la hinchada visitante.

“Desde la policía y también fue comunicado al club que nosotros, por cuestiones de seguridad, también entendiendo que tenemos dentro de la misma hinchada varias facciones, no lo vamos a hacer con público visitante”, expresó el funcionario.

Cómo iba a ser el operativo inicial

En la planificación original, Gimnasia y Tiro tenía previsto cederle a Central Norte un sector del estadio para la presencia de sus simpatizantes.

La capacidad estimada rondaba las dos mil ubicaciones, distribuidas entre tribunas populares y plateas. También se habían definido valores tentativos para las entradas.

Con la resolución oficial, ese esquema quedó sin efecto y el encuentro contará exclusivamente con hinchas del equipo local.

El presente de ambos equipos en el torneo

En lo deportivo, Gimnasia y Tiro llega al partido como uno de los protagonistas de la zona B. El equipo suma 10 puntos y registra una sola derrota en el campeonato.

Por su parte, Central Norte transita un inicio irregular en la zona A. Se ubica en el puesto 16, con una victoria reciente y dos empates.

El cruce entre ambos equipos se presenta como uno de los encuentros más atractivos de la jornada, tanto por el contexto deportivo como por la rivalidad histórica.

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