Con gol de Manuel Insaurralde, San Lorenzo le ganó a Estudiantes por 1 a 0

El Ciclón festejó en el Nuevo Gasómetro por la fecha 13 del torneo. Manuel Insaurralde anotó el gol que selló el destino del encuentro, en el minuto 10 del primer tiempo.
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El Ciclón festejó en el Nuevo Gasómetro por la fecha 13 del torneo. Manuel Insaurralde anotó el gol que selló el destino del encuentro, en el minuto 10 del primer tiempo.
Después de recibir un centro de Nahuel Barrios, el volante remató al arco desde el área grande y venció al arquero rival, que nada pudo hacer.
Los equipos estuvieron en pardas, porque tanto San Lorenzo como Estudiantes pegaron un tiro en el palo. Los jugadores Rodrigo Auzmendi y Facundo Farías se quedaron con las ganas de gritar su gol.
La figura del encuentro fue Manuel Insaurralde. El volante de San Lorenzo se destacó frente a Estudiantes ya que convirtió 1 gol, dio 25 pases correctos y robó 3 pelotas.
Otro de los futbolistas clave en el Nuevo Gasómetro fue Rodrigo Auzmendi. El delantero de San Lorenzo pateó 6 veces al arco ante Estudiantes y dio 4 pases correctos.
El entrenador de San Lorenzo, Gustavo Álvarez, dispuso en campo una formación 5-3-2 con Orlando Gill en el arco; Gregorio Rodríguez, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro y Mathías De Ritis en la línea defensiva; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde y Facundo Gulli en el medio; y Nahuel Barrios y Alexis Cuello en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Alexander Medina se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Fabricio Iacovich bajo los tres palos; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Eros Mancuso en defensa; Lucas Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro y Tiago Palacios en la mitad de cancha; y Fabricio Pérez y Facundo Farías en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Sebastián Zunino.
El Ciclón visitará a Newell`s en la próxima jornada, mientras que el Pincha recibirá a Unión en el estadio Jorge Luis Hirschi.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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