domingo 05 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de abril de 2026 - 21:33
Liga Profesional

Con gol de Manuel Insaurralde, San Lorenzo le ganó a Estudiantes por 1 a 0

Todo lo que dejó el duelo entre San Lorenzo y Estudiantes: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

San Lorenzo recibirá a Estudiantes por la fecha 13
BsAs (DataFactory)
Con gol de Manuel Insaurralde, San Lorenzo le ganó a Estudiantes por 1 a 0
BsAs (DataFactory)

El Ciclón festejó en el Nuevo Gasómetro por la fecha 13 del torneo. Manuel Insaurralde anotó el gol que selló el destino del encuentro, en el minuto 10 del primer tiempo.

Lee además
alejo veliz ayudo con doblete a rosario central en victoria 2-1 frente a atletico tucuman

Alejo Veliz ayudó con doblete a Rosario Central en victoria 2-1 frente a Atlético Tucumán
con un marcador 1-0, independiente derroto a racing club por el clasico de avellaneda

Con un marcador 1-0, Independiente derrotó a Racing Club por el clásico de Avellaneda

Después de recibir un centro de Nahuel Barrios, el volante remató al arco desde el área grande y venció al arquero rival, que nada pudo hacer.

Los equipos estuvieron en pardas, porque tanto San Lorenzo como Estudiantes pegaron un tiro en el palo. Los jugadores Rodrigo Auzmendi y Facundo Farías se quedaron con las ganas de gritar su gol.

La figura del encuentro fue Manuel Insaurralde. El volante de San Lorenzo se destacó frente a Estudiantes ya que convirtió 1 gol, dio 25 pases correctos y robó 3 pelotas.

Otro de los futbolistas clave en el Nuevo Gasómetro fue Rodrigo Auzmendi. El delantero de San Lorenzo pateó 6 veces al arco ante Estudiantes y dio 4 pases correctos.

El entrenador de San Lorenzo, Gustavo Álvarez, dispuso en campo una formación 5-3-2 con Orlando Gill en el arco; Gregorio Rodríguez, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro y Mathías De Ritis en la línea defensiva; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde y Facundo Gulli en el medio; y Nahuel Barrios y Alexis Cuello en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Alexander Medina se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Fabricio Iacovich bajo los tres palos; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Eros Mancuso en defensa; Lucas Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro y Tiago Palacios en la mitad de cancha; y Fabricio Pérez y Facundo Farías en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Sebastián Zunino.

El Ciclón visitará a Newell`s en la próxima jornada, mientras que el Pincha recibirá a Unión en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Cambios en San Lorenzo
  • 45' 2T - Salió Mathías De Ritis por Teo Rodríguez Pagano
  • 56' 2T - Salió Nahuel Barrios por Matías Reali
  • 65' 2T - Salieron Manuel Insaurralde por Gonzalo Abrego y Gregorio Rodríguez por Rodrigo Auzmendi
Amonestados en San Lorenzo:
  • 17' 1T Facundo Gulli (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 35' 1T Mathías De Ritis, 41' 2T Lautaro Montenegro y 44' 2T Nicolás Tripichio

Cambios en Estudiantes
  • 55' 2T - Salieron Fabricio Pérez por Edwuin Cetré y Facundo Gulli por Ignacio Perruzzi
  • 66' 2T - Salieron Alexis Castro por Santiago Núñez y Lucas Piovi por Gabriel Neves
  • 78' 2T - Salieron Eros Mancuso por Gastón Benedetti y Facundo Farías por Franco Domínguez
Amonestados en Estudiantes:
  • 21' 1T Lucas Piovi (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 25' 1T Leandro González Pirez, 33' 1T Eric Meza y 22' 2T Santiago Núñez

Expulsados en Estudiantes:
  • 19' 2T Tomás Palacios (Roja directa) y ' Alexander Medina (Roja directa)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alejo Veliz ayudó con doblete a Rosario Central en victoria 2-1 frente a Atlético Tucumán

Con un marcador 1-0, Independiente derrotó a Racing Club por el clásico de Avellaneda

No hubo goles en el empate entre Aldosivi y Estudiantes (RC)

River Plate y Belgrano se miden por la fecha 13

Gimnasia se enfrentará ante Huracán por la fecha 13

Las más leídas

Murió Ana María Lacunza, escritora clave en la historia de la Fiesta de los Estudiantes
Jujuy.

Murió Ana María Lacunza, escritora clave en la historia de la Fiesta de los Estudiantes

ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia
Jujuy.

ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y qué zonas serán afectadas
Jujuy.

Hay anuncio de alerta amarilla para la provincia: cuándo y qué zonas serán afectadas

Brutal ataque en Perico a una mujer: fue secuestrada, abusada y prendida fuego - Imagen ilustrativa 
Jujuy.

Brutal ataque en Perico a una mujer: fue secuestrada, abusada y prendida fuego

Ermitas en San Salvador de Jujuy.
Jujuy.

Este sábado se realizará el Paseo de las Ermitas en Ciudad de Nieva: los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel