Con gol de Manuel Insaurralde, San Lorenzo le ganó a Estudiantes por 1 a 0

El Ciclón festejó en el Nuevo Gasómetro por la fecha 13 del torneo. Manuel Insaurralde anotó el gol que selló el destino del encuentro, en el minuto 10 del primer tiempo.

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Después de recibir un centro de Nahuel Barrios, el volante remató al arco desde el área grande y venció al arquero rival, que nada pudo hacer.

Los equipos estuvieron en pardas, porque tanto San Lorenzo como Estudiantes pegaron un tiro en el palo. Los jugadores Rodrigo Auzmendi y Facundo Farías se quedaron con las ganas de gritar su gol.

La figura del encuentro fue Manuel Insaurralde. El volante de San Lorenzo se destacó frente a Estudiantes ya que convirtió 1 gol, dio 25 pases correctos y robó 3 pelotas.

Otro de los futbolistas clave en el Nuevo Gasómetro fue Rodrigo Auzmendi. El delantero de San Lorenzo pateó 6 veces al arco ante Estudiantes y dio 4 pases correctos.

El entrenador de San Lorenzo, Gustavo Álvarez, dispuso en campo una formación 5-3-2 con Orlando Gill en el arco; Gregorio Rodríguez, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro y Mathías De Ritis en la línea defensiva; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde y Facundo Gulli en el medio; y Nahuel Barrios y Alexis Cuello en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Alexander Medina se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Fabricio Iacovich bajo los tres palos; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Eros Mancuso en defensa; Lucas Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro y Tiago Palacios en la mitad de cancha; y Fabricio Pérez y Facundo Farías en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Sebastián Zunino.

El Ciclón visitará a Newell`s en la próxima jornada, mientras que el Pincha recibirá a Unión en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Cambios en San Lorenzo

45' 2T - Salió Mathías De Ritis por Teo Rodríguez Pagano

56' 2T - Salió Nahuel Barrios por Matías Reali

65' 2T - Salieron Manuel Insaurralde por Gonzalo Abrego y Gregorio Rodríguez por Rodrigo Auzmendi

Amonestados en San Lorenzo:

17' 1T Facundo Gulli (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 35' 1T Mathías De Ritis, 41' 2T Lautaro Montenegro y 44' 2T Nicolás Tripichio

Cambios en Estudiantes

55' 2T - Salieron Fabricio Pérez por Edwuin Cetré y Facundo Gulli por Ignacio Perruzzi

66' 2T - Salieron Alexis Castro por Santiago Núñez y Lucas Piovi por Gabriel Neves

78' 2T - Salieron Eros Mancuso por Gastón Benedetti y Facundo Farías por Franco Domínguez

Amonestados en Estudiantes:

21' 1T Lucas Piovi (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 25' 1T Leandro González Pirez, 33' 1T Eric Meza y 22' 2T Santiago Núñez

Expulsados en Estudiantes:

19' 2T Tomás Palacios (Roja directa) y ' Alexander Medina (Roja directa)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)