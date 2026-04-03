Dep. Riestra cayó derrotada ante Unión por 2-0

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Los Malevos no pudieron llevarse los puntos de su visita a el estadio de la Avenida y cayeron por un marcador de 2-0, ante el Tatengue, en el compromiso válido por la fecha 13 del Apertura. El camino hacia la victoria para Unión comenzó con Marcelo Estigarribia, quien convirtió un penal en el minuto 20 del primer tiempo. Cristian Tarragona amplió la ventaja con el segundo gol al minuto 49 de la segunda etapa.

El desempeño Julián Palacios lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Unión debido a que buscó el arco contrario con 7 disparos.

Marcelo Estigarribia fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Unión mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 4 veces al arco contrario.

El estratega de Unión, Leonardo Madelón, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Matías Mansilla en el arco; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco en la línea defensiva; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello en el medio; y Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Gustavo Benítez salieron al campo de juego con un esquema 5-3-2 con Ignacio Arce bajo los tres palos; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri y Rodrigo Gallo en defensa; Nicolás Watson, Matías García y Antony Alonso en la mitad de cancha; y Alexander Díaz y Jonathan Herrera en la delantera. Darío Herrera fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio de la Avenida. En la siguiente jornada el Tatengue se enfrentará de visitante ante Estudiantes y los Malevos disputarán el juego de local frente a Instituto. Cambios en Unión 68' 2T - Salió Brahian Cuello por Nicolás Palavecino

81' 2T - Salieron Rafael Profini por Emilio Giaccone y Julián Palacios por Augusto Solari

89' 2T - Salió Mateo Del Blanco por Valentín Fascendini Amonestados en Unión: 42' 2T Lautaro Vargas (Conducta antideportiva) y 49' 2T Cristian Tarragona (Conducta antideportiva)

Cambios en Dep. Riestra 23' 1T - Salió Rodrigo Gallo por Jonatan Goitía

45' 2T - Salió Jonathan Herrera por Gabriel Obredor

64' 2T - Salió Antony Alonso por Pablo Monje

74' 2T - Salió Miguel Ángel Barbieri por Mateo Ramírez

75' 2T - Salió Alexander Díaz por Nicolás Benegas Amonestados en Dep. Riestra: 14' 2T Miguel Ángel Barbieri (Conducta antideportiva) y 37' 2T Mateo Ramírez (Conducta antideportiva)

Expulsado en Dep. Riestra: 27' 1T Jonatan Goitía (Roja directa)

© 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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