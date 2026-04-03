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3 de abril de 2026 - 19:17
Liga Profesional

Dep. Riestra cayó derrotada ante Unión por 2-0

Todo lo que dejó el duelo entre Unión y Dep. Riestra: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Unión se enfrenta ante la visita Dep. Riestra por la fecha 13
BsAs (DataFactory)
Dep. Riestra cayó derrotada ante Unión por 2-0
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Los Malevos no pudieron llevarse los puntos de su visita a el estadio de la Avenida y cayeron por un marcador de 2-0, ante el Tatengue, en el compromiso válido por la fecha 13 del Apertura. El camino hacia la victoria para Unión comenzó con Marcelo Estigarribia, quien convirtió un penal en el minuto 20 del primer tiempo. Cristian Tarragona amplió la ventaja con el segundo gol al minuto 49 de la segunda etapa.

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El desempeño Julián Palacios lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Unión debido a que buscó el arco contrario con 7 disparos.

Marcelo Estigarribia fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Unión mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 4 veces al arco contrario.

El estratega de Unión, Leonardo Madelón, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Matías Mansilla en el arco; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco en la línea defensiva; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello en el medio; y Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Gustavo Benítez salieron al campo de juego con un esquema 5-3-2 con Ignacio Arce bajo los tres palos; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri y Rodrigo Gallo en defensa; Nicolás Watson, Matías García y Antony Alonso en la mitad de cancha; y Alexander Díaz y Jonathan Herrera en la delantera.

Darío Herrera fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio de la Avenida.

En la siguiente jornada el Tatengue se enfrentará de visitante ante Estudiantes y los Malevos disputarán el juego de local frente a Instituto.

Cambios en Unión
  • 68' 2T - Salió Brahian Cuello por Nicolás Palavecino
  • 81' 2T - Salieron Rafael Profini por Emilio Giaccone y Julián Palacios por Augusto Solari
  • 89' 2T - Salió Mateo Del Blanco por Valentín Fascendini
Amonestados en Unión:
  • 42' 2T Lautaro Vargas (Conducta antideportiva) y 49' 2T Cristian Tarragona (Conducta antideportiva)

Cambios en Dep. Riestra
  • 23' 1T - Salió Rodrigo Gallo por Jonatan Goitía
  • 45' 2T - Salió Jonathan Herrera por Gabriel Obredor
  • 64' 2T - Salió Antony Alonso por Pablo Monje
  • 74' 2T - Salió Miguel Ángel Barbieri por Mateo Ramírez
  • 75' 2T - Salió Alexander Díaz por Nicolás Benegas
Amonestados en Dep. Riestra:
  • 14' 2T Miguel Ángel Barbieri (Conducta antideportiva) y 37' 2T Mateo Ramírez (Conducta antideportiva)

Expulsado en Dep. Riestra:
  • 27' 1T Jonatan Goitía (Roja directa)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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