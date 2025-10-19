domingo 19 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de octubre de 2025 - 20:13
Liga Profesional

Con un solo gol, San Martín (SJ) derrotó a Independiente en el estadio 27 de Septiembre

Todo lo que dejó el duelo entre San Martín (SJ) y Independiente: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Clausura.

San Martín (SJ) vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura
BsAs (DataFactory)
Con un solo gol, San Martín (SJ) derrotó a Independiente en el estadio 27 de Septiembre
BsAs (DataFactory)

En la fecha 13 del Clausura, S. Martín SJ se quedó con el duelo ante el Rojo y lo superó 1-0. En el minuto 15 del segundo tiempo, Tomás Fernández anotó el gol que le dio el triunfo a S. Martín SJ.

Lee además
con gol de alejo veliz, rosario central le gano a platense por 1 a 0

Con gol de Alejo Veliz, Rosario Central le ganó a Platense por 1 a 0
estudiantes fue superior al vencer 2 a 0 a gimnasia y quedarse con el clasico platense

Estudiantes fue superior al vencer 2 a 0 a Gimnasia y quedarse con el clásico platense

Juan Ignacio Cavallaro sirvió un centro y el volante pateó el balón al fondo de la red.

Independiente fue muy superior en la posesión del balón (66%), pero no le alcanzó para llevarse la victoria frente a su rival.

El volante de Independiente Pablo Galdames desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 5 del primer tiempo.

Tomás Fernández tuvo una gran actuación. El volante de San Martín (SJ) anotó 1 gol y realizó 8 pases correctos.

La presencia defensiva Tomás Lecanda fue notable en el partido. El defensa de San Martín (SJ) fue importante por rechazar 2 pelotas peligrosas.

El DT de S. Martín SJ, Leandro Romagnoli, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Matías Borgogno en el arco; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde y Lucas Diarte en la línea defensiva; Nicolás Watson, Diego González, Tomás Fernández, Sebastián González y Horacio Tijanovich en el medio; y Ignacio Maestro Puch en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Gustavo Quinteros salió con una disposición táctica 4-3-3 con Rodrigo Rey bajo los tres palos; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Milton Valenzuela en defensa; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés y Luciano Cabral en la mitad de cancha; y Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto y Matías Abaldo en la delantera.

Andrés Merlos fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada S. Martín SJ enfrentará de visitante a Godoy Cruz, mientras que el Rojo jugará de local frente a Platense.

Cambios en San Martín (SJ)
  • 77' 2T - Salió Tomás Fernández por Santiago Salle
  • 88' 2T - Salió Diego González por Sebastián Jaurena
  • 90' 2T - Salió Horacio Tijanovich por Rodrigo Cáseres
Amonestados en San Martín (SJ):
  • 42' 1T Luciano Recalde, 45' 1T Sebastián González y 16' 2T Tomás Fernández

Cambios en Independiente
  • 14' 1T - Salió Milton Valenzuela por Facundo Zabala
  • 45' 2T - Salieron Rodrigo Fernández Cedrés por Iván Marcone, Sebastián González por Juan Ignacio Cavallaro y Ignacio Maestro Puch por Santiago Barrera
  • 69' 2T - Salieron Ignacio Pussetto por Gabriel Ávalos y Federico Vera por Leonardo Godoy
  • 76' 2T - Salió Pablo Galdames por Lautaro Millán
Amonestados en Independiente:
  • 37' 1T Ignacio Pussetto, 44' 1T Rodrigo Fernández Cedrés y 1' 2T Walter Mazzantti

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Con gol de Alejo Veliz, Rosario Central le ganó a Platense por 1 a 0

Estudiantes fue superior al vencer 2 a 0 a Gimnasia y quedarse con el clásico platense

EN VIVO: Vélez supera a su rival con un marcador 2-0

Por la fecha 13 se enfrentarán Dep. Riestra e Instituto

Huracán vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Lo que se lee ahora
Walter Morales
Polémico arbitraje.

Walter Morales tras la suspensión: "Vamos a defender a Gimnasia, me sentí perjudicado"

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Walter Morales
Polémico arbitraje.

Walter Morales tras la suspensión: "Vamos a defender a Gimnasia, me sentí perjudicado"

Argentina en el mundial sub 20.
Fútbol.

Argentina va por la gloria ante Marruecos en el Mundial Sub 20: hora, tv y formaciones

Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy recibe a Deportivo Madryn: estos son los convocados por Matías Módolo

Día de la Madre (Imagen generada con inteligencia artificial)
¡Felicidades!

Hoy se celebra el Día de la Madre: mensajes para mandar este domingo especial

Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn suspendido
Reducido.

Tras un mal desempeño, el árbitro denunció amenazas y suspendió Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel