Con un solo gol, San Martín (SJ) derrotó a Independiente en el estadio 27 de Septiembre

En la fecha 13 del Clausura, S. Martín SJ se quedó con el duelo ante el Rojo y lo superó 1-0. En el minuto 15 del segundo tiempo, Tomás Fernández anotó el gol que le dio el triunfo a S. Martín SJ.
Juan Ignacio Cavallaro sirvió un centro y el volante pateó el balón al fondo de la red.
Independiente fue muy superior en la posesión del balón (66%), pero no le alcanzó para llevarse la victoria frente a su rival.
El volante de Independiente Pablo Galdames desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 5 del primer tiempo.
Tomás Fernández tuvo una gran actuación. El volante de San Martín (SJ) anotó 1 gol y realizó 8 pases correctos.
La presencia defensiva Tomás Lecanda fue notable en el partido. El defensa de San Martín (SJ) fue importante por rechazar 2 pelotas peligrosas.
El DT de S. Martín SJ, Leandro Romagnoli, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Matías Borgogno en el arco; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde y Lucas Diarte en la línea defensiva; Nicolás Watson, Diego González, Tomás Fernández, Sebastián González y Horacio Tijanovich en el medio; y Ignacio Maestro Puch en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Gustavo Quinteros salió con una disposición táctica 4-3-3 con Rodrigo Rey bajo los tres palos; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Milton Valenzuela en defensa; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés y Luciano Cabral en la mitad de cancha; y Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto y Matías Abaldo en la delantera.
Andrés Merlos fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada S. Martín SJ enfrentará de visitante a Godoy Cruz, mientras que el Rojo jugará de local frente a Platense.
Cambios en San Martín (SJ)
- 77' 2T - Salió Tomás Fernández por Santiago Salle
- 88' 2T - Salió Diego González por Sebastián Jaurena
- 90' 2T - Salió Horacio Tijanovich por Rodrigo Cáseres
Amonestados en San Martín (SJ):
- 42' 1T Luciano Recalde, 45' 1T Sebastián González y 16' 2T Tomás Fernández
Cambios en Independiente
- 14' 1T - Salió Milton Valenzuela por Facundo Zabala
- 45' 2T - Salieron Rodrigo Fernández Cedrés por Iván Marcone, Sebastián González por Juan Ignacio Cavallaro y Ignacio Maestro Puch por Santiago Barrera
- 69' 2T - Salieron Ignacio Pussetto por Gabriel Ávalos y Federico Vera por Leonardo Godoy
- 76' 2T - Salió Pablo Galdames por Lautaro Millán
Amonestados en Independiente:
- 37' 1T Ignacio Pussetto, 44' 1T Rodrigo Fernández Cedrés y 1' 2T Walter Mazzantti
© 2025 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
