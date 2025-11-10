Gimnasia celebró una victoria 2-0 sobre Vélez

El partido disputado en el estadio el Bosque terminó con un resultado de 2 a 0 a favor de el Lobo, dejando en claro su superioridad en la fecha 15 del Clausura. Marcelo Torres marcó el gol que llevó a Gimnasia a la victoria en el minuto 33 de la primera mitad. Jeremías Merlo aumentó la ventaja con la segunda anotación al minuto 22 de la segunda etapa.

Marcelo Torres se ganó los aplausos con su brillante definición a los 33 minutos del primer tiempo. Con un centro de Alejandro Piedrahita, el delantero definió con una patada certera en el arco contrario, desde el área grande.

Dos remates de Rodrigo Aliendro terminaron impactando en el palo y el volante de Vélez se quedó con las ganas.

El desempeño Marcelo Torres lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Gimnasia mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 10 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Alejandro Piedrahita. El volante de Gimnasia realizó 19 pases correctos.

El DT de Gimnasia, Fernando Zaniratto, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Nelson Insfrán en el arco; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón en la línea defensiva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro, Bautista Merlini y Alejandro Piedrahita en el medio; y Marcelo Torres en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto salió con una disposición táctica 4-5-1 con Tomás Marchiori bajo los tres palos; Jano Gordón, Thiago Silvero, Aarón Quirós y Elías Gómez en defensa; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Diego Valdés, Maher Carrizo y Francisco Pizzini en la mitad de cancha; y Dilan Godoy en la delantera.

Yael Falcón Pérez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio el Bosque.

En la próxima fecha, el Lobo visitará a Platense y el Fortín jugará de local frente a River Plate.

Cambios en Gimnasia

63' 2T - Salió Manuel Panaro por Jeremías Merlo

71' 2T - Salieron Renzo Giampaoli por Germán Conti y Marcelo Torres por Jan Hurtado

78' 2T - Salieron Bautista Merlini por Lucas Castro y Augusto Max por Pablo Aguiar

Amonestados en Gimnasia:

21' 1T Bautista Merlini (Conducta antideportiva), 49' 1T Pedro Silva Torrejón (Conducta antideportiva) y 23' 2T Jeremías Merlo (Quitarse la camiseta)

Cambios en Vélez

73' 2T - Salieron Dilan Godoy por Florián Monzón, Agustín Bouzat por Manuel Lanzini y Elías Gómez por Matías Pellegrini

88' 2T - Salieron Jano Gordón por Tobías Andrada y Maher Carrizo por Michael Santos

Amonestados en Vélez:

39' 1T Elías Gómez (Conducta antideportiva) y 25' 2T Maher Carrizo (Conducta antideportiva)

