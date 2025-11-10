lunes 10 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2025 - 19:06
Liga Profesional

Gimnasia celebró una victoria 2-0 sobre Vélez

Todo lo que dejó el duelo entre Gimnasia y Vélez: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Clausura.

Vélez se enfrentará a Gimnasia por la fecha 15
BsAs (DataFactory)
Gimnasia celebró una victoria 2-0 sobre Vélez
BsAs (DataFactory)

El partido disputado en el estadio el Bosque terminó con un resultado de 2 a 0 a favor de el Lobo, dejando en claro su superioridad en la fecha 15 del Clausura. Marcelo Torres marcó el gol que llevó a Gimnasia a la victoria en el minuto 33 de la primera mitad. Jeremías Merlo aumentó la ventaja con la segunda anotación al minuto 22 de la segunda etapa.

Lee además
en vivo: dep. riestra e independiente, sin ventajas en el comienzo: 0-0

EN VIVO: Dep. Riestra e Independiente, sin ventajas en el comienzo: 0-0
por la fecha 15 se enfrentaran argentinos juniors y belgrano

Por la fecha 15 se enfrentarán Argentinos Juniors y Belgrano

Marcelo Torres se ganó los aplausos con su brillante definición a los 33 minutos del primer tiempo. Con un centro de Alejandro Piedrahita, el delantero definió con una patada certera en el arco contrario, desde el área grande.

Dos remates de Rodrigo Aliendro terminaron impactando en el palo y el volante de Vélez se quedó con las ganas.

El desempeño Marcelo Torres lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Gimnasia mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 10 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Alejandro Piedrahita. El volante de Gimnasia realizó 19 pases correctos.

El DT de Gimnasia, Fernando Zaniratto, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Nelson Insfrán en el arco; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón en la línea defensiva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro, Bautista Merlini y Alejandro Piedrahita en el medio; y Marcelo Torres en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto salió con una disposición táctica 4-5-1 con Tomás Marchiori bajo los tres palos; Jano Gordón, Thiago Silvero, Aarón Quirós y Elías Gómez en defensa; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Diego Valdés, Maher Carrizo y Francisco Pizzini en la mitad de cancha; y Dilan Godoy en la delantera.

Yael Falcón Pérez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio el Bosque.

En la próxima fecha, el Lobo visitará a Platense y el Fortín jugará de local frente a River Plate.

Cambios en Gimnasia
  • 63' 2T - Salió Manuel Panaro por Jeremías Merlo
  • 71' 2T - Salieron Renzo Giampaoli por Germán Conti y Marcelo Torres por Jan Hurtado
  • 78' 2T - Salieron Bautista Merlini por Lucas Castro y Augusto Max por Pablo Aguiar
Amonestados en Gimnasia:
  • 21' 1T Bautista Merlini (Conducta antideportiva), 49' 1T Pedro Silva Torrejón (Conducta antideportiva) y 23' 2T Jeremías Merlo (Quitarse la camiseta)

Cambios en Vélez
  • 73' 2T - Salieron Dilan Godoy por Florián Monzón, Agustín Bouzat por Manuel Lanzini y Elías Gómez por Matías Pellegrini
  • 88' 2T - Salieron Jano Gordón por Tobías Andrada y Maher Carrizo por Michael Santos
Amonestados en Vélez:
  • 39' 1T Elías Gómez (Conducta antideportiva) y 25' 2T Maher Carrizo (Conducta antideportiva)

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Dep. Riestra e Independiente, sin ventajas en el comienzo: 0-0

Por la fecha 15 se enfrentarán Argentinos Juniors y Belgrano

Independiente Riv. (M) y Central Córdoba (SE) se encuentran en la fecha 15

Atlético Tucumán logró una victoria como anfitrión por 2 a 1 frente a Godoy Cruz

Con gol de Elías Cabrera, Tigre le ganó a Estudiantes por 1 a 0

Lo que se lee ahora
Enzo Fernández y Julián Álvarez no serán de la partida en el último partido del año de la Selección (REUTERS/Rodrigo Valle)
Scaloneta.

Sorpresa en la Selección Argentina: Enzo Fernández y Julián Álvarez quedaron afuera del amistoso con Angola

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Un hombre que salió a caminar fue quien halló el cuerpo de la chica.
Santiago del Estero.

Hallaron muerta a una chica de 18 años en un descampado

Docente.
Relevamiento.

Arranca el Censo Nacional Docente: qué es y cómo hacerlo

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy video
Gestiones.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Se llevó la caja navideña de una compañera: la Justicia dijo que su despido estuvo justificado.  
Conflicto laboral.

Fue despedido tras llevarse la caja navideña de una compañera y la Justicia avaló la decisión

Día de la Tradición
Efemérides.

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y qué representa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel