La Selección Argentina goleó a Chile 3 a 0

EMOTIVO HOMENAJE A DI MARÍA

El crack argentino se emocionó y todos sus compañeros lo acompañaron. En su discurso dijo lo siguiente:

“No quiero olvidarme de todos los que están acá, algunos más chicos otros más viejos, me dieron la posibilidad de ganar todo. Es gracias a ellos que hoy me estoy yendo de esta manera, con todo este homenaje. Voy a estar eternamente agradecido, a todo el cuerpo técnico, médico y todo el staff. Voy a estar agradecido de por vida, ahora soy un hincha más, Voy a estar alentando en las Copas América y Mundiales apoyándolos”.

“Quiero agradecerle a mi familia, por el cariño que me dieron todos estos años cuando las cosas no salían. Me bancaron a full, mis viejos mis hermanas, familia de mi mujer. Agracecido a ellos por bancarse todo y apoyarme hasta tener esta alegría que terminé teniendo en estos años”.

“A mi dos preciosuras, a mi mujer, que se bancaron todo por mí, no dejaron nada que me lastime. Agradecerles eternamente gracias por acompañarme. Esta es la última copa que ganamos con esta camiseta. Gracias a todo y les agradezco con el alma”.

“Es un momento difícil de poder hablar, tengo muchos sentimientos por dentro”.

“Primero que nada quiero agradecer a toda la gente que trabaja en la AFA y el predio, 16 años que viví cosas difíciles con ellos y al final terminé teniendo tantas alegrías con ellos”.

“Fueron los que siempre estuvieron. Esto es un agradecimiento por todo lo que hicieron por mí y todos los chicos que pasaron”.