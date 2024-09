Lionel Scaloni ya eligió el jugador que sumará tras la baja de Tagliafico

Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi no podrán estar a disposición del DT por sendas lesiones.

Después de anunciar la nómina de jugadores convocados para la doble jornada de Eliminatorias , que no incluye a Lionel Messi ni a Ángel Di María , el martes pasado se confirmaron dos bajas en la convocatoria de la Selección Argentina . En consecuencia, el entrenador Lionel Scaloni decidió este domingo incorporar a un jugador del ámbito local.

Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi no estarán disponibles para el entrenador debido a lesiones. En particular, la ausencia del lateral izquierdo era motivo de preocupación, dado que el único jugador natural para esa posición en la convocatoria era Valentín Barco, quien no ha tenido muchos minutos en su equipo de club.