Paulo Dybala se suma a los convocados de la Selección Argentina

¿Qué dijo Lionel Scaloni cuando dejó a Paulo Dybala afuera de la Copa América?

En su momento, Lionel Scaloni nombró a Paulo Dybala en varias oportunidades. De hecho, se mostró angustiado por haberlo dejado afuera de la convocatoria de la Copa América 2024. "Se me viene a la mente Paulo como otros chicos que no han estado. Y que cuando nos viene a la mente la decisión de no traerlos o que no vengan es lo peor que nos puede pasar, porque somos muy cercanos a ellos y es un problema que tenemos nosotros como cuerpo técnico. No sé si bueno o malo, pero nos afecta todo más", reconoció.

Del mismo modo, cuando el volante supo que no había quedado en la lista final, también se mostró triste públicamente, pero remarcó que comprendía la situación. "Confiaba en entrar en la convocatoria, así que fue un golpe muy duro de soportar para mí, porque formar parte de la Selección es una de las mejores cosas de la historia. Pero también entiendo que para nuestro seleccionador es difícil elegir", reconoció Paulo.

