Los cambios que se vienen en el reglamento del fútbol

Asamblea General Anual de IFAB del fútbol Asamblea General Anual de IFAB del fútbol

Los cinco cambios

Una de las modificaciones es en la Regla 3, que habla de los jugadores, y detalla que las sustituciones adicionales permanentes por conmoción cerebral serán una opción de competición de acuerdo con el protocolo necesario.

También en la Regla 3 y Regla 4, donde habla del equipamiento de los jugadores, y señala que cada equipo debe tener un capitán de que porte un brazalete identificativo. Además que los futbolistas son responsables del tamaño y la idoneidad de sus canilleras, que siguen siendo una parte obligatoria de su equipamiento.

Otro cambio es en la Regla 12, que especifica situaciones por faltas y mala conducta. Allí marca que las manos que no son deliberadas y por las que se imponen sanciones, deben tratarse de la misma manera que otras faltas.

En la Regla 14 que habla sobre el penal, subraya que parte de la pelota debe tocar o sobrepasar el centro del punto penal, y la invasión por parte de jugadores de campo será penalizada sólo si tiene impacto en el desenlace final.

Los cambios entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 2024, pero las competiciones que comiencen antes de esa fecha podrán implementarlos antes o bien retrasar su implementación hasta, a más tardar, el inicio de la competición siguiente.

Otras pruebas piloto

Los próximos ensayos de cambios confirmados para las categorías juveniles, serán los protocolos detallados para tres pruebas en competiciones nacionales por debajo de los dos niveles superiores destinados a mejorar el comportamiento de los participantes.

Uno será que sólo el capitán de un equipo puede acercarse al árbitro en determinadas situaciones. Otro que la introducción de períodos de reflexión para permitir que el árbitro solicite a los equipos que vayan a su propia área de penalti; y además aumentar a ocho segundos el tiempo límite de posesión del balón por parte de los porteros, de lo contrario la posesión revertirá al equipo contrario.

La tarjeta azul

En la reunión de dirigentes de ese organismo, la implementación de la tarjeta azul, que serviría para expulsar a un jugador solo por algunos minutos y no de manera definitiva, no se planteó ni por la IFAB ni por la FIFA. "No habrá ninguna tarjeta azul, en ningún nivel. Es un tópico que no existe para la FIFA. No hay manera", aseguró Gianni Infantino, presidente de FIFA.