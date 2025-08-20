EN VIVO: Toluca FC y Orlando City SC juegan segundo tiempo con empate 0-0

BsAs (DataFactory)

El árbitro da comienzo a la etapa complementaria del empate 0 a 0 entre Orlando y los Diablos Rojos en el estadio Dignity Health Sports Park.

Las estadísticas del encuentro entre Toluca FC y Orlando City SC de la Leagues Cup: Tiros al arco: Toluca FC (8) VS Orlando City SC (2)

(8) VS (2) Fouls cometidos: Toluca FC (10) VS Orlando City SC (5)

(10) VS (5) Tarjetas Amarillas: Toluca FC (1) VS Orlando City SC (0)

(1) VS (0) Tiros Libres: Toluca FC (1) VS Orlando City SC (0)

Los Diablos Rojos y Orlando se miden hoy en la fase del mata mata para conocer al equipo que jugará las Semifinales en el torneo de la Leagues Cup. El duelo se juega a partir de las 21:50 (hora Argentina), en el estadio Dignity Health Sports Park.

Héctor Martínez Sorto fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Toluca FC hoy Antonio Mohamed se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Luis García; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Andrés Pereira y Jesús Gallardo como defensores; Marcel Ruiz, Franco Romero, Paulinho, Jesús Angulo y Helio Nunes como centrocampistas; y Alexis Vega como delantero. Formación de Orlando City SC hoy Por su parte, el entrenador Óscar Pareja dispuso en campo una estrategia 4-3-3 con Pedro Gallese defendiendo el arco; Alexander Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, David Brekalo como zagueros; Marco Pasalic, Eduard Atuesta y César Araujo en el centro del campo; y con Iván Angulo, Martín Ojeda y Luis Muriel como atacantes.

