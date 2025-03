Un ex Gimnasia de Jujuy quiere ser presidente de un club de la Liga Profesional

El ex Gimnasia que quiere ser presidente de su club de origen

La moda de los últimos años es que ex jugadores sean presidente del club de sus amores . Lo empezó Carlos Babigtón con Huracán, siguió Daniel Pasarella con River, Juan Sebastián Verón con Estudiantes y Juan Román Riquelme con Boca, y ahora un ex Gimnasia de Jujuy quiere llegar a ser dirigente .

Se trata del ex defensor Héctor Desvaux, quien oficializó su candidatura a presidente de Unión de Santa Fe. “Mi decisión de presentarme fue madurando con el tiempo. Mi tarea siempre fue buscar la unidad, y me siento capacitado para este desafío”, dijo el ex defensor.