Gimnasia de Jujuy jugará el Torneo Juvenil Nacional de AFA: con quién comparte zona

Liga Argentina. Jujuy Básquet no pudo con Villa San Martín y perdió por un punto al final

Cuándo y qué equipos jugarán el Torneo Juvenil Nacional de AFA

La competencia se jugará en 8 zonas geográficas que agruparán a las 46 instituciones participantes que militan en la Primera Nacional y en el Torneo Federal, interviniendo todos los equipos en tres divisiones: SUB 13, SUB 15 y SUB 17.