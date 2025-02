Jugó en Gimnasia de Jujuy y ahora busca cambiar la educación alimentaria de los argentinos

Es normal que los ex jugadores sigan ligados al fútbol, ya sea como entrenadores, ayudantes o representantes. Pero algunos prefieren alejarse de ese mundo y optan por actividades muy distintas, como el caso de un ex jugador de Gimnasia de Jujuy .

Santiago Ladino en Gimnasia de Jujuy (Archivo) Santiago Ladino en Gimnasia de Jujuy (Archivo)

Pero también fue parte del desarrollo de saunas y tinas basadas en el método Wim Hof y colabora con una ONG que apoya a comunidades vulnerables. Lo único que no está explícito es qué significa realmente el fútbol para él. “De muy chico me gustó la naturaleza, estar al aire libre, el sol y el viento en la cara, pisar el pasto, de alguna manera el fútbol me traía de vuelta esos recuerdos”, dijo en La Nación.

Hoy con 44 años, el ex lateral derecho, es además autor de un cuento llamado Los 12 mandamientos de un lateral derecho que se publicó en Pelota de Papel II, y de otro escrito sobre Diego Maradona que pronto verá la luz.

El rol solidario del ex Gimnasia de Jujuy

La intención es mejorar la calidad de vida de las personas y generar conciencia a través de los alimentos. “Yo le dediqué pasión a todo lo que emprendí: fui jugador, soy periodista, escritor y hoy en día invierto en una empresa hidropónica”.

Para Ladino, ese método cambiará el futuro: “Se cultivan vegetales sin agroquímicos, ni pesticidas. Se hace sin la tierra; es un sistema donde el agua pasa a través de las raíces y va nutriendo a la planta. Después se le agregan sales para que exista un desarrollo”.

Santiago Ladino (Archivo)

Pero también quiere crecer con un proyecto que apunta al método Wim Hof, orientado al universo holístico, basado en una actividad para desarrollar tinas y saunas para hacer baños de contraste. “Y también toco el handpan”.