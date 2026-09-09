Diputados: la oposición logró destrabar los debates sobre emergencia en discapacidad y morosidad familiar

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados tiene como eje dos temas sensibles para el Gobierno nacional: el aumento de la morosidad de las familias endeudadas y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. La convocatoria fue impulsada por distintos bloques opositores y comenzó a las 12, con un temario que incluye decenas de proyectos vinculados al endeudamiento familiar y a la asistencia para personas con discapacidad.
Diputados inició el tramo de cuestiones de privilegio
Tras aprobar los emplazamientos para tratar en comisión los proyectos sobre morosidad y endeudamiento familiar, y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, la Cámara de Diputados inició el tramo de cuestiones de privilegio.
En esta instancia, los legisladores pueden realizar planteos vinculados con el funcionamiento institucional, declaraciones públicas o hechos que consideren que afectan sus atribuciones como diputados o las del cuerpo legislativo.