viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 15:36
Servicios.

Elecciones 2025: cómo será el operativo de tránsito en San Salvador de Jujuy durante el fin de semana

La Municipalidad dispuso cortes y despejes vehiculares por el traslado de urnas y un operativo especial para garantizar el acto eleccionario del 26 de octubre.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que se implementará un operativo especial de tránsito durante el fin de semana, en el marco del acto eleccionario del domingo 26 de octubre. Las medidas se coordinan con el Tribunal Electoral Nacional – Distrito Jujuy para garantizar el traslado de urnas y la seguridad vial en los centros de votación.

Elecciones 2025: comenzó el traslado de las urnas al interior
Operativo de tránsito para el sábado 25 de octubre

Según el cronograma oficial, el sábado 25 de octubre desde las 6:00 de la mañana se realizará el despeje vehicular y corte de tránsito en calle Ítalo Palanca, entre Alberdi e Italia, para el traslado de urnas. A partir de las 9:00, se sumará un corte total en la intersección de Alberdi y Martiarena.

  • 06:00 hs.: Despeje vehicular y corte de tránsito en la intersección de calle Ítalo Palanca, desde Alberdi hasta Italia, por traslado de urnas.
  • 09:00 hs.: Corte de tránsito total en la intersección de Alberdi y Martiarena.

Operativo de tránsito para el domingo 26 de octubre

El domingo 26, desde las 5:00 de la madrugada, se efectuarán nuevos cortes y despejes en calles, Ítalo Palanca, Alberdi, San Martín, Patricias Argentinas, Ramírez de Velasco y Belgrano, en distintos horarios. Las interrupciones se extenderán hasta la tarde, con el objetivo de garantizar la seguridad del operativo electoral y la circulación peatonal.

  • 05:00 hs.: Despeje vehicular en Ítalo Palanca, desde av. Italia a Alberdi, y corte de tránsito total en Alberdi y Martiarena.
  • 06:00 hs.: Despeje vehicular en calle San Martín, desde Patricias Argentinas hasta Senador Pérez.
  • 15:00 hs.: Corte de tránsito total en la intersección de Ramírez de Velasco y Belgrano, y en la intersección de San Martín y Patricias Argentinas.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal de tránsito que trabajará durante toda la jornada.

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Policiales.

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

