EN VIVO: minuto a minuto: Israel y Estados Unidos lanzan ataques contra Irán y hay alerta

EN VIVO: minuto a minuto La tensión en Oriente Medio escaló de manera significativa este sábado 28 de febrero de 2026, cuando Israel anunció que lanzó un ataque preventivo militar contra Irán, con el apoyo de fuerzas de Estados Unidos, marcando una nueva fase de confrontación en la región. El Ministerio de Defensa israelí informó que la ofensiva, que incluyó bombardeos sobre Teherán y otros puntos del país persa, tuvo como objetivo “eliminar amenazas directas” a la seguridad de Israel, aunque no se difundieron aún detalles específicos sobre los objetivos alcanzados.
Arabia Saudita condenó los ataques de Irán contra los países del Golfo
Riad repudió los “ataques graves y violaciones flagrantes” cometidas por el régimen persa contra países como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania
Según reportó la agencia oficial Petra, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados reiteró en un comunicado que el país adoptará todas las medidas necesarias para proteger la seguridad de sus ciudadanos, así como su soberanía y estabilidad.
La cartera enfatizó la plena solidaridad del Reino con los países hermanos para contrarrestar cualquier agresión que amenace su autonomía y seguridad, y aseguró que Amán continuará trabajando con aliados y socios para poner fin a las tensiones regionales.
Asimismo, hizo un llamado a la moderación y a privilegiar soluciones diplomáticas y el diálogo como vía para superar las crisis y preservar la estabilidad en la región.
Por su parte, Arabia Saudita condenó lo que calificó de agresión iraní y de flagrante violación de la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Jordania.