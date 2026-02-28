sábado 28 de febrero de 2026
28 de febrero de 2026 - 09:42
EN VIVO: minuto a minuto: Israel y Estados Unidos lanzan ataques contra Irán y hay alerta

El ejército israelí anunció un ataque preventivo junto a Estados Unidos y declaró el estado de emergencia nacional tras explosiones en Teherán.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Israel y Estados Unidos lanzan ataques contra Irán

Israel y Estados Unidos lanzan ataques contra Irán

EN VIVO: minuto a minuto La tensión en Oriente Medio escaló de manera significativa este sábado 28 de febrero de 2026, cuando Israel anunció que lanzó un ataque preventivo militar contra Irán, con el apoyo de fuerzas de Estados Unidos, marcando una nueva fase de confrontación en la región. El Ministerio de Defensa israelí informó que la ofensiva, que incluyó bombardeos sobre Teherán y otros puntos del país persa, tuvo como objetivo “eliminar amenazas directas” a la seguridad de Israel, aunque no se difundieron aún detalles específicos sobre los objetivos alcanzados.

Medios internacionales reportaron explosiones no solo en Jerusalén, sino también en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin, donde un ataque con misiles impactó una base estadounidense.

Ante este escenario, las Fuerzas de Defensa de Israel activaron alarmas en todo el país y advirtieron a la población que permanezca cerca de refugios antiaéreos ante la respuesta del país persa. El Ejército israelí explicó en redes sociales que se trata de una “alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel”.

Israel y Estados Unidos lanzan ataques contra Irán
Israel y Estados Unidos lanzan ataques contra Irán

Israel y Estados Unidos lanzan ataques contra Irán

Arabia Saudita condenó los ataques de Irán contra los países del Golfo

Riad repudió los “ataques graves y violaciones flagrantes” cometidas por el régimen persa contra países como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania

Según reportó la agencia oficial Petra, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados reiteró en un comunicado que el país adoptará todas las medidas necesarias para proteger la seguridad de sus ciudadanos, así como su soberanía y estabilidad.

La cartera enfatizó la plena solidaridad del Reino con los países hermanos para contrarrestar cualquier agresión que amenace su autonomía y seguridad, y aseguró que Amán continuará trabajando con aliados y socios para poner fin a las tensiones regionales.

Asimismo, hizo un llamado a la moderación y a privilegiar soluciones diplomáticas y el diálogo como vía para superar las crisis y preservar la estabilidad en la región.

Por su parte, Arabia Saudita condenó lo que calificó de agresión iraní y de flagrante violación de la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Jordania.

Arabia Saudita condenó los ataques de Irán contra los países del Golfo y dijo que está lista para unirse a una coalición contra Teherán

Arabia Saudita condenó los ataques de Irán contra los países del Golfo y dijo que está lista para unirse a una coalición contra Teherán

Aerolíneas internacionales anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia Medio Oriente

Tras ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y el cierre de espacios aéreos, aerolíneas internacionales suspenden vuelos en la región y más allá por seguridad. La escalada militar en Oriente Medio producto de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó este sábado una suspensión masiva de vuelos internacionales en la región. Varios países cerraron su espacio aéreo en respuesta a los enfrentamientos y las tensiones crecientes, lo que obligó a compañías aéreas a cancelar o desviar rutas programadas.

La medida se adoptó luego de que el conflicto se intensificara con ofensivas en territorio iraní y represalias de Teherán, lo que llevó a múltiples países a bloquear su espacio aéreo por seguridad de las operaciones civiles.

Cierre de espacios aéreos y cancelaciones

Tras los ataques, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Irak, Jordania y otros países cerraron temporalmente sus cielos, lo que generó interrupciones y cancelaciones en rutas que cruzan la región. Esta medida de bloqueo de espacios aéreos paralizó vuelos de tráfico internacional habitual y complicó las conexiones entre Europa, Asia y Medio Oriente.

Como consecuencia directa, aerolíneas como British Airways, Lufthansa, Air France, KLM, Virgin Atlantic, Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, Air India e IndiGo anunciaron la suspensión o cancelación de múltiples vuelos hacia destinos como Tel Aviv, Dubái, Doha, Amán y otros puntos estratégicos. Además, algunas compañías optaron por desviar sus rutas para evitar el espacio aéreo afectado.

Impacto para pasajeros y aeropuertos

La interrupción afecta especialmente a aeropuertos clave como los de Dubái, Tel Aviv y Doha, que son hubs internacionales de conexión. Varias operaciones fueron suspendidas indefinidamente, y los pasajeros fueron instados a verificar el estado de sus vuelos y reprogramar sus itinerarios a través de las páginas oficiales de las aerolíneas.

En algunos casos, vuelos que ya habían despegado fueron redirigidos o regresaron a sus puntos de origen. Las compañías también han tomado medidas adicionales, como evitar el sobrevuelo de zonas de alto riesgo y planificar rutas alternativas más largas por razones de seguridad.

Gente ante un mostrador de Lufthansa en el aeropuerto de Fráncfort . ( Hannes P. Albert/dpa via AP)

Gente ante un mostrador de Lufthansa en el aeropuerto de Fráncfort . ( Hannes P. Albert/dpa via AP)

Reacciones globales y diplomacia

El Gobierno de España rechaza “la acción militar unilateral de EEUU e Israel” y “las acciones del régimen iraní”

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de ‘X’, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, expresa que “contribuye a un orden internacional más incierto y hostil” y exige “la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional”

“No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio” “No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio”

Francia, España y otros países europeos hicieron públicos sus llamados a la desescalada inmediata y al diálogo como vía para evitar una nueva guerra prolongada en Oriente Medio. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la acción como una escalada peligrosa y reclamó el respeto al derecho internacional, al tiempo que pidió la apertura de canales diplomáticos para contener la crisis.

Organizaciones internacionales y gobiernos aliados también expresaron preocupación por el impacto humanitario de la confrontación, dada la histórica complejidad del conflicto entre Israel e Irán, que involucra disputas sobre programas nucleares, misiles balísticos y apoyo a grupos armados en la región.

Explosiones y respuesta en Irán

Medios internacionales reportaron explosiones en múltiples ciudades iraníes, entre ellas Teherán, mientras columnas de humo eran visibles en el cielo. Irán cerró su espacio aéreo y lanzó advertencias a sus pilotos mientras el conflicto se desarrollaba. La ofensiva coincidió con un clima previo de negociaciones entre Washington y Teherán para frenar la disputa nuclear y los programas de misiles, pero las conversaciones no lograron impedir la escalada.

Aunque los gobiernos de Israel y Estados Unidos describieron la operación como una acción preventiva para neutralizar amenazas, la comunidad internacional reaccionó con fuertes llamados a la moderación y el respeto del derecho internacional. La Unión Europea, por ejemplo, exigió a ambos países proteger a civiles y buscar soluciones diplomáticas ante el recrudecimiento de la violencia en la región.

Israel y Estados Unidos lanzan ataques contra Irán

Tras el inicio de los ataques, el gobierno israelí declaró el estado de emergencia en todo su territorio y ordenó el cierre del espacio aéreo civil. Sirenas de Alerta Roja se activaron en varias ciudades para advertir a la población sobre la posibilidad de represalias desde Irán. Autoridades de defensa pidieron a los ciudadanos que permanezcan en refugios y sigan las instrucciones de las agencias de protección civil.

EE.UU. e Israel atacaron Irán

EE.UU. e Israel atacaron Irán

Donald Trump habló de una posible "toma amistosa" de Cuba en medio de negociaciones

El presidente de Estados Unidos confirmó contactos con el gobierno cubano y afirmó que podrían avanzar en un proceso “amistoso y controlado”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración mantiene negociaciones con las autoridades de Cuba y sorprendió al sugerir que las conversaciones podrían derivar en “una toma amistosa y controlada” de la isla.

Los detalles: Donald Trump habló de una posible "toma amistosa" de Cuba en medio de negociaciones

