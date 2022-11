Icardi confirmó su reconciliación con Wanda Nara

Notoriamente enamorado, Icardi escribió: “ No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo Wanda” . No obstante, muchas de las personas que lo siguen en sus redes sociales lo cuestionaron severamente. “Esta sería como la sexta temporada”, “Sos un boludo”, Como te gusta sufrir”, “Más que una película romántica son una de terror”, fueron algunos de los mensajes que recibió el delantero.

El día que Wanda Nara confirmó su separación de Icardi Y se acercó a L-Gante

Es preciso recordar que a fines de septiembre, Wanda Nara difundió una historia de Instagram para confirmar que ya había terminado su relación con Mauro Icardi, con quien tuvo dos hijas. “Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido que puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, manifestó.

Poco tiempo después, la mediática empezó a compartir momentos en público con L-Gante, a quien decidió contratar para que fuera el modelo de su marca deportiva. Parece ser que a medida que fueron pasando las reuniones se fue forjando un vínculo que iba más allá de la amistad, y él hasta le compuso un tema llamado “El último romántico”.

El videoclip que grabaron donde se los puede ver muy apasionados no fue del agrado de Icardi, quien cuestionó el vínculo que tenían y acusó a Wanda de ser el hazmerreír de todo el mundo. También la calificó como una mala madre, ya que no estuvo por un mes en su casa para trabajar en Buenos Aires.

