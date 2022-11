Wanda Nara muy dura contra la China Suárez

Wanda Nara no se guardó nada y, en medio de su reconciliación con Mauro Icardi, aprovechó una entrevista para la prensa italiana y se despachó contra la China Suárez.

A más de un año del escándalo protagonizado por la China, Wanda e Icardi, la empresaria expresó su opinión en el ciclo Vanity Fair de Italia . Si bien no dio su nombre, Wanda Nara habló de lo sucedido entre la actriz con Icardi y rememoró el conflicto que también protagonizó cuando inició su relación con Nico Cabré, quien estaba casado con Eugenia Tobal.

image.png

"Es muy conocida en Argentina por haber roto numerosas familias famosas. Una vez salió con un actor mientras su esposa estaba embarazada y perdió al bebé", aseguró en la nota.

"Otra vez le robó el marido a una madre cuya hija había muerto poco antes", añadió respecto Pampita y Benjamín Vicuña.

En esta línea, Wanda Nara también afirmó que se molestó cuando descubrió que la China Suárez mantenía interacción con ella en redes sociales, mientras intentaba conquistar a Mauro. "Como la conozco, mientras engañaba a mi esposo, también me escribió como si fuéramos amigas. Me dijo que quería venir a verme a París, me llamó por FaceTime. Lo encontré insoportable", lanzó.

Qué dijo Wanda Nara sobre su separación

Mientras se encuentra disfrutando de Islas Maldivas, Wanda Nara decidió compartir en sus redes parte de sus declaraciones brindadas, en la que también habló de su separación con Mauro Icardi, confirmada hace algunas semanas.

image.png

"Yo había expresado mi deseo de volver al trabajo, y él no estaba de acuerdo", comentó respecto a las posibles causas de la ruptura.

"Entrena dos horas al día, el resto del tiempo está en casa. Puede ayudarme con los niños, ¿verdad? Pero vive en el mundo del fútbol, donde pocas esposas trabajan y las mujeres de carrera son discriminadas", argumentó.