Silvio Soldán en el Día del Locutor: "Jujuy me dio el mejor premio de mi vida"

Embed - SILVIO SOLDÁN habló con canal 4 y todojujuy.com

Silvio comentó “Hace unos cuantos años me llama un señor intendente, Alberto Ortiz, de Palpalá, y me hicieron el agasajo más grande que se me pudo haber hecho en la vida: le pusieron mi nombre a una plaza. Gracias a eso me siento un prócer”, afirmó emocionado.