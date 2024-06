Una reconocida cantante jujeña reveló que nunca se enamoró

Norma también reflexionó sobre la posibilidad de enamorarse en el futuro: "Ahora no sé, si me enamoro puedo perder la cabeza, uno nunca sabe. No se puede decir de esta cosa no he de beber". "He llorado, soy sensible, pero nunca dije dejo todo por amor. Jamás", agregó.

"Soy muy intuitiva. Pasé de todo en esta vida artística. Tengo mucha calle, sana", finalizó.

La carrera de Norma de América

Norma de América es una destacada cantante e intérprete de música folclórica y carnavalera de Jujuy. Con una carrera que abarca más de 35 años, Norma es una figura influyente en la escena musical de su región.

Su trayectoria fue reconocida y celebrada en múltiples ocasiones, incluyendo un homenaje reciente por sus 35 años de carrera, que tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Palpalá.

Norma de América es conocida por sus interpretaciones vibrantes y su capacidad para conectar con el público a través de su música. Algunos de sus trabajos más populares incluyen canciones como "Jugo de Bombachon" y "La Barbi Jujeña", que fuern bien recibidas por sus seguidores y han acumulado numerosas vistas en plataformas como YouTube.

Embed - "NORMA DE AMERICA" - PISAO , DOMINAO

