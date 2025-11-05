Este jueves, corte programado de agua en Alto Comedero: horario y sectores

Corte de agua (foto ilustrativa).

La empresa Agua Potable de Jujuy S.E. comunicó a los vecinos de Alto Comedero que este jueves 6 de noviembre se llevará a cabo una interrupción programada del servicio de agua potable, debido a trabajos de reparación en el acueducto de 200 milímetros de diámetro.

Las tareas se realizarán a partir de las 8:00 horas sobre Avenida Pachamama esquina Manzana “J” del barrio 150 Hectáreas, y demandarán el corte total del suministro desde las 9:00 hasta las 12:00 horas.

De acuerdo con el comunicado oficial, los sectores que se verán afectados son los barrios 18 Hectáreas, 30 Hectáreas y 150 Hectáreas.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias, especialmente almacenar agua con anticipación y racionar su uso durante las horas de interrupción, hasta que el servicio se normalice.

