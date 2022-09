Estudiantes franceses se burlaron de México y les cancelaron la estancia en el país. 

Tras la viralización de las publicaciones la Universidad De La Salle Bajío informó que los estudiantes implicados son de Francia y que se encontraban en México como parte de una estancia internacional.

Esto ocasionó molestia de miles de usuarios, quienes no dudaron en dejar sus comentarios al respecto: “¿Esta gente estudia? Porque he estado en pueblos mexicanos y las personas indígenas tienen más valores y educación que estos ‘estudiados’”, “Por qué la gente irá a países que desprecia? No lo comprendo” y “Que nos llamen indígenas no me molesta, con mucho orgullo puedo decir que tengo origen indígenas, perola falta de respeto a nuestro lábaro patrio es imperdonable”, fueron algunos de los comentarios que dejaron.

Redes sociales Los jóvenes franceses compartieron en sus redes sociales una fotografía donde uno de ellos está sentado en el inodoro con una bandera de México. Twitter

Asimismo, se viralizó la respuesta de uno de los implicados en los hechos. A través de una publicación de Facebook en el grupo Puro De La SalleCampestre!, en el cual el perfil Mxime Tsr Perpoil escribió: “Este mensaje es para disculparnos con lo que pasó, las fotografías de mi Instagram y de mi amigo fueron muy torpes de nuestra parte. Recibí muchos mensajes en Instagram y ni siquiera puedo culparte, pero te prometo que nuestro objetivo no era ofenderte”.

De igual manera, Maxime Tsr Perpoil destacó que eligieron México por un intercambio para descubrir el país que en verdad disfrutaron, por último, señaló que hablaron con la administración del plantel para expresar los errores que hicieron y mostrar su arrepentimiento, “de verdad lo sentimos”, terminó.

El comunicado de la Universidad

La Salle, a través de un comunicado, detalló que dicha decisión fue tomada con base al Reglamento General Académico para Estudios de Nivel Superior, “como Universidad Lasallista, la convivencia en armonía y el respeto a los demás es una prioridad, y en nuestra Comunidad no puede haber lugar a expresiones que impliquen cualquier grado de discriminación, racismo o intolerancia”, sentenciaron.

La universidad privada aclaró que en estos momentos se encuentra de intercambio internacional en La Salle un grupo numeroso de estudiantes franceses que no participaron en los actos de falta de respeto al símbolo Patrio por lo que, dijeron, merecen ser tratados con la misma cordialidad con la que se trata al resto de las personas que visitan el país.

La Universidad La Salle finalmente aseguró que trabajan por incluir en su convivencia diaria y en sus planes de estudio, una visión intercultural para formar profesionistas integrales con una visión global; al mismo tiempo la casa de estudios considera que “en el mundo de hoy no pueden estar permitidas este tipo de expresiones, seguiremos atentos a que nuestra Universidad y nuestro entorno se conviertan en espacios seguros para todas y todos”.