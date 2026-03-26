Italia le ganó a Irlanda en el Repechaje del Mundial: mirá todos los resultados

Italia se impuso por 2-0 ante Irlanda del Norte en un partido correspondiente a los play-offs rumbo a semifinales de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputó en el Gewiss Stadium de Bérgamo, donde el conjunto italiano hizo valer la localía.
Tras un primer tiempo sin goles, el equipo logró destrabar el partido en el complemento y selló una victoria clara.
Los goles llegaron en la segunda mitad. Sandro Tonali abrió el marcador a los 10 minutos del segundo tiempo, mientras que Moise Kean amplió la ventaja a los 34 minutos para asegurar el resultado. Italia mostró superioridad a lo largo del partido, con una posesión del 56% frente al 44% de su rival. Además, generó 20 remates contra apenas 7 de Irlanda del Norte.
No se registraron tarjetas rojas durante el encuentro, que se desarrolló con normalidad y con varios cambios en el segundo tiempo, entre ellos la salida de Kean para el ingreso de Giacomo Raspadori.
Repechaje del Mundial: otros resultados de la jornada
Además del triunfo de Italia, se registraron los siguientes resultados en la jornada internacional: