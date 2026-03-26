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26 de marzo de 2026 - 19:25
Deportes.

Italia le ganó a Irlanda en el Repechaje del Mundial: mirá todos los resultados

Este jueves se disputaron los partidos de las semifinales del Repechaje del Mundial que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Mundial 2026.

Mundial 2026.

Italia se impuso por 2-0 ante Irlanda del Norte en un partido correspondiente a los play-offs rumbo a semifinales de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputó en el Gewiss Stadium de Bérgamo, donde el conjunto italiano hizo valer la localía.

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Tras un primer tiempo sin goles, el equipo logró destrabar el partido en el complemento y selló una victoria clara.

Los goles llegaron en la segunda mitad. Sandro Tonali abrió el marcador a los 10 minutos del segundo tiempo, mientras que Moise Kean amplió la ventaja a los 34 minutos para asegurar el resultado. Italia mostró superioridad a lo largo del partido, con una posesión del 56% frente al 44% de su rival. Además, generó 20 remates contra apenas 7 de Irlanda del Norte.

No se registraron tarjetas rojas durante el encuentro, que se desarrolló con normalidad y con varios cambios en el segundo tiempo, entre ellos la salida de Kean para el ingreso de Giacomo Raspadori.

sorteo mundial 2026
Mundial 2026.

Mundial 2026.

Repechaje del Mundial: otros resultados de la jornada

Además del triunfo de Italia, se registraron los siguientes resultados en la jornada internacional:

  • Turquía 1 - 0 Rumania
  • Polonia 2 - 1 Albania
  • Eslovaquia 3 - 4 Kosovo
  • Ucrania 1 - 3 Suecia
  • Dinamarca 4 - 0 Macedonia del Norte
  • Gales 1 (2) - 1 Bosnia y Herzegovina (4)
  • República Checa 2 (4) - 2 (3) Irlanda

Finales

ITALIA vs. BOSNIA

SUECIA vs. POLONIA

TURQUÍA vs. KOSOVO

DINAMARCA vs. REP. CHECA

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