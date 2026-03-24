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24 de marzo de 2026 - 10:39
Deportes.

Recta final rumbo al Mundial 2026: se juegan los repechajes que completan el cuadro

A tres meses del inicio del torneo, quedan seis lugares disponibles y los cruces decisivos empiezan a definir a los últimos clasificados.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se empiezan a definir los repechajes del próximo mundial.

Se empiezan a definir los repechajes del próximo mundial.

A tres meses del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, aún quedan seis plazas por definir entre las selecciones participantes. Desde este jueves, los repechajes tanto internacionales como europeos comenzarán a resolver los últimos cupos.

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Bolivia juega el repechaje del Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora?

Si bien varios grupos ya cuentan con sus cuatro integrantes, otros todavía no están completos: las zonas A, B, D y F incorporarán equipos provenientes del repechaje europeo, mientras que los grupos I y K sumarán selecciones clasificadas desde el repechaje intercontinental.

De la mano de Mateo Retegui, Italia quiere regresar a los mundiales.

Así está el repechaje para el Mundial 2026

El primer grupo está encabezado por el país anfitrión, México, que comparte zona con Sudáfrica y Corea del Sur, a la espera del equipo que resulte vencedor del cruce integrado por Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa y la República de Irlanda.

En otro de los grupos, Canadá forma parte del grupo B junto a Qatar y Suiza, aunque todavía aguarda por un adversario de peso: el clasificado surgirá entre Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina, provenientes de la instancia europea de repechaje.

Con Robert Lewandowski como bandera, Polonia busca meterse en el mundial.

Por su parte, Estados Unidos, otro de los anfitriones, comparte grupo con Paraguay y Australia, aunque también deberá medirse con selecciones como Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo, que disputan su acceso al Mundial 2026.

El grupo F reunirá un enfrentamiento de alto nivel con fuerte presencia europea. Países Bajos ya figura como cabeza de serie, acompañado por Japón y Túnez, mientras esperan por el seleccionado que surja entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

Bolivia busca hacer historia en el Mundial 2026

En paralelo, Bolivia busca escribir una nueva página en su historia con la posibilidad de clasificar por cuarta vez a un Mundial. Primero deberá enfrentarse a Surinam en semifinales y, en caso de avanzar, medirse con Irak. Si logra imponerse en ambos compromisos, integrará el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

Óscar Villegas, el DT que hace soñar a todo Bolivia.

Por último, la última serie de repechaje se definirá en el grupo K, donde ya están ubicados Portugal, Uzbekistán y Colombia. Las selecciones que siguen en competencia por ese lugar son Nueva Caledonia y Jamaica: el ganador de ese enfrentamiento deberá luego disputar un último duelo ante República del Congo para intentar asegurar su clasificación al Mundial.

Agenda completa de los repechajes: cuándo, donde y a qué hora se juega cada partido

Semifinales de los repechajes:

Jueves 26 de marzo

  • Turquía vs. Rumania en Estambul a las 14 (hora de Argentina)
  • Eslovaquia vs. Kosovo en Bratislava a las 16.45 (hora de Argentina)
  • Gales vs. Bosnia en Cardiff a las 16.45 (hora de Argentina)
  • Italia vs. Irlanda del Norte en Bérgamo a las 16.45 (hora de Argentina)
  • Ucrania vs. Suecia en Valencia a las 16.45 (hora de Argentina)
  • Polonia vs. Albania en Varsovia a las 16.45 (hora de Argentina)
  • República Checa vs. Irlanda en Praga a las 16.45 (hora de Argentina)
  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte a las 16.45 en Copenhague (hora de Argentina)
  • Bolivia vs. Surinam en Monterrey a las 19 (hora de Argentina)
Comienzan los repechajes para definir a las últimas selecciones clasificadas al Mundial 2026.

Viernes 27 de marzo

  • Nueva Caledonia vs. Jamaica en Guadalajara a las 00 (hora de Argentina)

Finales de los repechajes:

Martes 31 de marzo

  • República Checa o Irlanda vs. Dinamarca o Macedonia del Norte en Dublín o en Praga (el ganador entrará al grupo A del Mundial 2026)
  • Gales o Bosnia vs. Italia o Irlanda del Norte en Cardiff o Zenica (el ganador entrará al grupo B del Mundial 2026)
  • Eslovaquia o Kosovo vs. Turquía o Rumania en Bratislava o Pristina (el ganador entrará al grupo D del Mundial 2026)
Se empiezan a definir los repechajes del próximo mundial.
  • Ucrania o Suecia vs. Polonia o Albania en Valencia o Estocolmo (el ganador entrará al grupo F del Mundial 2026)
  • Irak vs. Bolivia o Surinam en Monterrey (el ganador entrará en el grupo I del Mundial 2026)
  • República del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica en Guadalajara (el ganador entrará en el grupo K del Mundial 2026)

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