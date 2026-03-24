Recta final rumbo al Mundial 2026: se juegan los repechajes que completan el cuadro

Se empiezan a definir los repechajes del próximo mundial.
A tres meses del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, aún quedan seis plazas por definir entre las selecciones participantes. Desde este jueves, los repechajes tanto internacionales como europeos comenzarán a resolver los últimos cupos.
Si bien varios grupos ya cuentan con sus cuatro integrantes, otros todavía no están completos: las zonas A, B, D y F incorporarán equipos provenientes del repechaje europeo, mientras que los grupos I y K sumarán selecciones clasificadas desde el repechaje intercontinental.
Así está el repechaje para el Mundial 2026
El primer grupo está encabezado por el país anfitrión, México, que comparte zona con Sudáfrica y Corea del Sur, a la espera del equipo que resulte vencedor del cruce integrado por Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa y la República de Irlanda.
En otro de los grupos, Canadá forma parte del grupo B junto a Qatar y Suiza, aunque todavía aguarda por un adversario de peso: el clasificado surgirá entre Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina, provenientes de la instancia europea de repechaje.
Por su parte, Estados Unidos, otro de los anfitriones, comparte grupo con Paraguay y Australia, aunque también deberá medirse con selecciones como Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo, que disputan su acceso al Mundial 2026.
El grupo F reunirá un enfrentamiento de alto nivel con fuerte presencia europea. Países Bajos ya figura como cabeza de serie, acompañado por Japón y Túnez, mientras esperan por el seleccionado que surja entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.
Bolivia busca hacer historia en el Mundial 2026
En paralelo, Bolivia busca escribir una nueva página en su historia con la posibilidad de clasificar por cuarta vez a un Mundial. Primero deberá enfrentarse a Surinam en semifinales y, en caso de avanzar, medirse con Irak. Si logra imponerse en ambos compromisos, integrará el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.
Por último, la última serie de repechaje se definirá en el grupo K, donde ya están ubicados Portugal, Uzbekistán y Colombia. Las selecciones que siguen en competencia por ese lugar son Nueva Caledonia y Jamaica: el ganador de ese enfrentamiento deberá luego disputar un último duelo ante República del Congo para intentar asegurar su clasificación al Mundial.
Agenda completa de los repechajes: cuándo, donde y a qué hora se juega cada partido
Semifinales de los repechajes:
Jueves 26 de marzo
Turquía vs. Rumania en Estambul a las 14 (hora de Argentina)
Eslovaquia vs. Kosovo en Bratislava a las 16.45 (hora de Argentina)
Gales vs. Bosnia en Cardiff a las 16.45 (hora de Argentina)
Italia vs. Irlanda del Norte en Bérgamo a las 16.45 (hora de Argentina)
Ucrania vs. Suecia en Valencia a las 16.45 (hora de Argentina)
Polonia vs. Albania en Varsovia a las 16.45 (hora de Argentina)
República Checa vs. Irlanda en Praga a las 16.45 (hora de Argentina)
Dinamarca vs. Macedonia del Norte a las 16.45 en Copenhague (hora de Argentina)
Bolivia vs. Surinam en Monterrey a las 19 (hora de Argentina)
Viernes 27 de marzo
Nueva Caledonia vs. Jamaica en Guadalajara a las 00 (hora de Argentina)
Finales de los repechajes:
Martes 31 de marzo
República Checa o Irlanda vs. Dinamarca o Macedonia del Norte en Dublín o en Praga (el ganador entrará al grupo A del Mundial 2026)
Gales o Bosnia vs. Italia o Irlanda del Norte en Cardiff o Zenica (el ganador entrará al grupo B del Mundial 2026)
Eslovaquia o Kosovo vs. Turquía o Rumania en Bratislava o Pristina (el ganador entrará al grupo D del Mundial 2026)
Ucrania o Suecia vs. Polonia o Albania en Valencia o Estocolmo (el ganador entrará al grupo F del Mundial 2026)
Irak vs. Bolivia o Surinam en Monterrey (el ganador entrará en el grupo I del Mundial 2026)
República del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica en Guadalajara (el ganador entrará en el grupo K del Mundial 2026)