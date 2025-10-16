Estudiantes vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:00 (hora Argentina) el próximo domingo 19 de octubre, Gimnasia visita a Estudiantes en el estadio el Tierra de Campeones, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura.

Así llegan Estudiantes y Gimnasia Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura Estudiantes llega con resultado de empate, 1-1, ante Belgrano. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura Gimnasia cayó derrotado 1 a 2 ante Talleres. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 3 goles y recibió 9.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 1. Facundo Tello Figueroa es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Platense: Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes y Gimnasia, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela: 14:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.