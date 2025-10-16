jueves 16 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de octubre de 2025 - 10:12
Liga Profesional

Estudiantes vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Gimnasia se mide ante Estudiantes en el estadio el Tierra de Campeones el domingo 19 de octubre a las 15:00 (hora Argentina). El partido será supervisado por Facundo Tello Figueroa.

Estudiantes vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:00 (hora Argentina) el próximo domingo 19 de octubre, Gimnasia visita a Estudiantes en el estadio el Tierra de Campeones, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura.

Lee además
rosario central vs platense: previa, horario y como llegan para la fecha 13 del clausura

Rosario Central vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura
boca juniors recibira a belgrano por la fecha 13

Boca Juniors recibirá a Belgrano por la fecha 13

Así llegan Estudiantes y Gimnasia

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes llega con resultado de empate, 1-1, ante Belgrano. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

Gimnasia cayó derrotado 1 a 2 ante Talleres. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 3 goles y recibió 9.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 1.

Facundo Tello Figueroa es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes y Gimnasia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rosario Central vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Boca Juniors recibirá a Belgrano por la fecha 13

Lanús y Godoy Cruz se miden por la fecha 13

Newell`s visita a Argentinos Juniors por la fecha 13

Racing Club y Aldosivi se encuentran en la fecha 13

Lo que se lee ahora
Qué necesitaGimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido
Expectativa.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo video
Policiales.

Horror en Jujuy: "Era una familia trabajadora y querida por todos", dijo una vecina

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver video
Horror.

El sospechoso de matar a su madre en Jujuy habría convivido más de 10 días con el cadáver

Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia
Atención.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en toda la provincia de Jujuy

Intentóapuñalar a policías y fue detenido en San Salvador de Jujuy
Zona sur.

Intentó apuñalar a policías y fue detenido en San Salvador de Jujuy

Homicidio seguido de suicidio. video
Jujuy.

La secuencia del terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel