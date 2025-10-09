Independiente Riv. (M) vs Godoy Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Independiente Riv. (M) recibirá a Godoy Cruz, en el marco de la fecha 12 del Clausura, el próximo domingo 12 de octubre a partir de las 16:45 horas, en el estadio Bautista Gargantini.
Así llegan Independiente Riv. (M) y Godoy Cruz
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura
Independiente Riv. (M) sacó un empate por 0 en su visita a Racing Club. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.
Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura
Godoy Cruz obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Independiente. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.
Las últimas veces que se vieron las caras, no hubo un claro dominante en los resultados y firmaron tablas en los cinco choques. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.
Facundo Tello Figueroa será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
¿Dónde ver el partido entre Independiente Riv. (M) y Godoy Cruz en VIVO?La transmisión del duelo válido a la fecha 12 del Clausura estará disponible en ESPN Premium.
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 13: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Godoy Cruz en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente Riv. (M) y Godoy Cruz, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.