A qué hora inicia el transporte gratuito al interior por las Elecciones 2025

Los colectivos gratuitos para el interior saldrán desde la nueva terminal.

Con motivo de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre , el Gobierno de Jujuy confirmó que el transporte de media distancia será gratuito para los ciudadanos que necesiten trasladarse a sus localidades de origen para emitir el voto.

Para tener en cuenta. Elecciones 2025: qué se puede hacer y qué no durante la veda

El operativo fue confirmado a TodoJujuy.com por Pablo Giacchino , secretario de Transporte de la provincia, quien detalló el funcionamiento del servicio especial durante la jornada electoral.

El servicio funcionará desde las 7 de la mañana , horario en el que comenzarán a salir los primeros colectivos desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy hacia los puntos más alejados del territorio provincial.

Los colectivos partirán una vez que completen su capacidad y estarán controlados por personal de transporte , que verificará el Documento Nacional de Identidad de cada pasajero para garantizar que el beneficio se utilice únicamente con fines electorales.

terminal de omnibus.jpg

Salidas desde las principales ciudades del interior

Además de los servicios que conectan la capital con las zonas más distantes, el operativo incluirá colectivos que partirán desde las ciudades del interior hacia localidades más pequeñas cercanas, facilitando el traslado de votantes en toda la provincia.

Según explicó Giacchino, el esquema busca asegurar que todos los jujeños puedan llegar a las mesas de votación sin dificultades económicas ni logísticas. El objetivo es reforzar la participación ciudadana y garantizar el derecho al voto en cada rincón de la provincia.

Pablo Giachino - Sec de transporte de la provincia

Qué hay que tener en cuenta antes de viajar

Los pasajeros deberán presentar su DNI en mano al momento de abordar. El control será obligatorio para acceder al beneficio y servirá para registrar la localidad de destino.

Desde Transporte recordaron que el servicio solo estará disponible durante la jornada electoral, exclusivamente para los votantes que se trasladen hacia su lugar de sufragio.