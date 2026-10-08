Alerta por los squishies en Jujuy: refuerzan los controles y piden denunciar su venta

La popularidad de los squishies , los juguetes blandos que se aprietan con las manos y recuperan su forma original, encendió las alarmas por los posibles riesgos para la salud de los niños. La Dirección General de Control Comercial ya está realizando inspecciones en distintos negocios para detectar la venta de los modelos prohibidos.

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Gastón Najar, director de Control Comercial , explicó que los operativos se desarrollan en comercios del centro y alrededores, y pidió a los padres que eviten comprar juguetes de dudosa procedencia. Además, solicitó a la comunidad que denuncie los puntos de venta donde se comercialicen estos productos.

La medida responde a una disposición nacional que entró en vigencia el 31 de agosto y prohíbe la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de determinados squishies, principalmente aquellos con forma de dumpling o gyoza y modelos similares que no acrediten las condiciones de seguridad exigidas.

Najar confirmó que el organismo provincial está realizando operativos para identificar los juguetes que no cumplen con las condiciones de seguridad. “Estamos ya realizando controles . La verdad que es una problemática grande esta de los juguetes. Al liberarse la importación, ya ingresan muchos juguetes de Japón, de China y todos esos lugares que no están verificados por los organismos competentes acá en nuestro país”, señaló el funcionario.

En este sentido, explicó que las inspecciones apuntan especialmente a los negocios que comercializan juguetes y otros artículos destinados a los niños. “Estamos llevando a cabo distintos controles en los comercios especializados del rubro. Pedirles también a los comerciantes que, por favor, traten de no tener a la venta estos muñecos o juguetes que son bastante dañinos para la salud y sobre todo a los niños. Hay que cuidar a los niños”, manifestó.

Según indicó, los primeros relevamientos se realizaron en locales comerciales del centro de San Salvador de Jujuy y sectores cercanos. “Estuvimos realizando controles en distintos comercios del centro y alrededores. No se ha detectado por ahora mucho tipo de estos juguetes, pero sabemos que se comercializan y se siguen comercializando a pesar de que están prohibidos”, advirtió.

Qué riesgos tienen los squishies prohibidos

La preocupación por estos juguetes está relacionada con la posible presencia de sustancias químicas que pueden representar un peligro para la salud. La Disposición 690/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial fue publicada en el Boletín Oficial el 31 de agosto. La normativa se fundamenta en denuncias y antecedentes vinculados con productos que podrían contener sustancias como benceno y ftalatos en cantidades superiores a las permitidas.

Najar sostuvo que los informes especializados motivaron las advertencias sobre los modelos cuestionados. “Según lo que vienen dictaminando en varias oportunidades varios centros especializados en la materia de estos juguetes, realmente tienen un grado de toxicidad muy alto. Estos juguetes tienen que ser retirados del mercado”, expresó.

Los squishies se volvieron populares entre los más chicos por su textura blanda y porque suelen promocionarse como juguetes antiestrés. “Son juguetes que están de moda y llegan muy rápido con todos los medios de comunicación, teléfonos y redes sociales. Se ha detectado que son tóxicos para los niños, entonces es importante que los padres no se los compren”, remarcó el director.

La prohibición nacional no alcanza indiscriminadamente a todos los juguetes conocidos como squishies, sino a los modelos específicos contemplados en la disposición, con las excepciones previstas para los productos que acrediten el cumplimiento de las normas de seguridad.

Alerta por los squishies en Jujuy

Cómo identificar juguetes de dudosa procedencia

Uno de los principales consejos que brindó el funcionario está relacionado con el etiquetado de los productos que se venden en los comercios. Najar explicó que las familias deben prestar atención a la información incluida en los envases, especialmente cuando se trata de productos importados.

“Es importante para que la gente se dé cuenta cuándo un juguete es ilegal dentro del territorio argentino que vean las etiquetas, que las etiquetas estén en castellano”, indicó. Además, aseguró que durante los controles encontraron juguetes cuya información se encontraba únicamente en idiomas extranjeros.

“Estamos encontrando muchos juguetes con etiquetas y están todos en otros idiomas, en chino, en japonés y demás”, explicó. La ausencia de información obligatoria en español constituye una señal de alerta, aunque el idioma de una etiqueta, por sí solo, no determina si un juguete contiene sustancias tóxicas. También es importante verificar la identificación del fabricante o importador y la información sobre seguridad correspondiente.

En Jujuy también impulsaron campañas para retirar los juguetes

Desde agosto, en Jujuy se vienen desarrollando iniciativas destinadas a recolectar los modelos de squishies cuestionados y evitar que continúen en los hogares. El objetivo es reducir la exposición de los niños a productos potencialmente peligrosos y promover su descarte seguro, evitando que terminen mezclados con los residuos domiciliarios.

Alerta por los squishies en Jujuy

Najar destacó que distintas instituciones educativas y organismos provinciales participaron en actividades de concientización. “Hay muchas campañas de colegios y demás organismos para que los niños se deshagan de esos juguetes. Desde el Gobierno de la Provincia también se realizaron campañas y lugares para que las familias vayan y desechen juguetes de estos”, recordó.

A nivel nacional, la normativa también establece que los importadores, fabricantes y comerciantes que tengan existencias de los productos alcanzados deben retirarlos y proceder a su destrucción o descarte seguro.

Dónde denunciar la venta de squishies prohibidos en Jujuy

El director de Control Comercial solicitó la colaboración de los vecinos para identificar negocios que continúen ofreciendo los juguetes alcanzados por la prohibición. “Decirle a toda la población que si detectan esos squishies, que nos avisen acá a la Dirección de Control Comercial, así nosotros acudimos a los comercios y realizamos y verificamos los controles”, expresó.

Además, reiteró la importancia de evitar la compra de juguetes de origen desconocido y consultar ante cualquier sospecha. “Que traten de evitar la compra de esos juguetes de dudosa procedencia y que nos hagan llegar a nosotros cualquier inquietud que tengan o conocimiento sobre la venta de los mismos”, señaló.

Las personas que quieran realizar una consulta o informar sobre la comercialización de estos productos pueden acercarse a la Dirección General de Control Comercial y Espacios Públicos, ubicada en Almirante Brown 368, en San Salvador de Jujuy.