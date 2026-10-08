Alerta por squishies: cuáles están prohibidos y qué hacer si tenés uno en Jujuy

Los squishies, juguetes blandos que se aprietan con las manos y luego recuperan su forma, se volvieron populares en los últimos meses. Sin embargo, algunos modelos encendieron las alertas por la posible presencia de sustancias tóxicas.

Desde el 31 de agosto, una disposición nacional prohíbe importar, fabricar, comercializar y almacenar los squishies con forma de dumpling o gyoza y sus versiones similares, salvo aquellos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

En Jujuy, el tema motivó una campaña de recolección desde agosto en donde se busca retirar estos productos de los hogares y evitar que terminen entre los residuos domiciliarios.

En diálogo con TodoJujuy , Marina Giordana, directora de Residuos Generales, explicó que el operativo apuntaba al juguete conocido como Dumpling Barra de Squishy. La especialista advirtió que su flexibilidad y facilidad de manipulación favorecían el contacto con distintas partes del cuerpo, incluida la boca. También informó que un relevamiento junto al Ministerio de Salud no había encontrado, hasta ese momento, registros en guardias pediátricas vinculados con el producto.

La campaña contempló puntos de recepción en el Mercado 6 de Agosto, el Ministerio de Ambiente y el Paseo de los Artesanos de Perico. Esos lugares corresponden al operativo anunciado entonces: antes de trasladarse, las familias deben consultar dónde se reciben actualmente.

Qué squishies están prohibidos en Argentina

La Disposición 690/2026, publicada en el Boletín Oficial el 31 de agosto, alcanza a figuras de polímero plástico blando con forma de gyoza, dumpling o similares. Incluye denominaciones como Squeezy Duplings, Dumpling Squishy, Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis y Dumpling Squishy con Steamer Box, además de versiones genéricas sin marca.

La medida no equivale a una prohibición de todos los juguetes blandos o antiestrés. Su alcance está definido por las características y modelos mencionados en la norma.

Existe una excepción para fabricantes, importadores y vendedores que cuenten con declaración jurada de conformidad y las certificaciones que aseguren la inocuidad y el cumplimiento de la normativa técnica. Una afirmación del vendedor, por sí sola, no reemplaza esa documentación.

Qué hacer si ya tenés un squishy alcanzado por la alerta

Dejá de usarlo y mantenelo fuera del alcance de los chicos. Para desecharlo, la recomendación difundida en Jujuy es colocarlo en una bolsa cerrada y entregarlo para su disposición segura. No debe tirarse con la basura domiciliaria ni intentar destruirlo en casa.

En Jujuy existen estos puntos de recolección segura:

Ministerio de Ambiente y Cambio Climático: República de Siria 147, San Salvador de Jujuy.

Mercado 6 de Agosto: Alvear 885, San Salvador de Jujuy.

Paseo de Artesanos: Belgrano 847, Perico.

La disposición nacional exige a importadores, fabricantes y comerciantes destruir o desechar sus existencias de forma segura e inmediata. Para las familias, la recomendación es entregarlos a través de los canales de recolección indicados.

Si un niño ingirió parte del juguete o hay sospecha de intoxicación, buscá atención médica. Ante una emergencia, acudí a una guardia o contactá al servicio de emergencias. También podés consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones, al 0800-333-0160, que atiende gratuitamente las 24 horas o en contacto con profesionales de la salud del ámbito local.

Por qué se emitió la alerta

La autoridad argentina recibió denuncias y antecedentes sobre productos que podrían contener benceno, ftalatos u otros químicos por encima de los límites permitidos. Entre los antecedentes figura una alerta británica y una denuncia de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

En el Reino Unido, la agencia de seguridad de productos publicó el 25 de junio una alerta sobre Squeezy Dumplings distribuidos por una empresa de Cardiff. Informó que la capa exterior del producto analizado contenía 20 miligramos de benceno por kilo y lo clasificó como un riesgo químico serio. La alerta británica señala que la inhalación de benceno puede provocar irritación de ojos, nariz y garganta, y que exposiciones elevadas también pueden afectar la piel y el aparato digestivo. Recomendó suspender el uso y mantener el juguete fuera del alcance de los niños.

Ese resultado corresponde al producto identificado en aquella alerta. No permite afirmar que todos los squishies tengan la misma composición o concentración de sustancias.

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