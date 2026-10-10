Comenzó la Edición Nº 17 de la Exposición de Caballos Peruanos en La Rural

Edición Nº 17 de la Exposición de Caballos Peruanos en La Rural

La 17° Exposición de Caballos Peruanos de Paso continúa este sábado en el predio de la Sociedad Rural Jujeña, en el barrio Bajo La Viña, en San Salvador de Jujuy. La actividad comenzó el viernes 9 de octubre y reúne a criadores, expositores y ejemplares de distintos puntos del país.

Bajo La Viña. Este fin de semana es la 16va edición del Concurso de Caballo Peruano de paso a Jujuy

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El encuentro forma parte del Concurso Provincial del Caballo Peruano de Paso, una de las principales actividades vinculadas a esta raza en Jujuy. La edición de este año cuenta con la participación de más de 250 caballos y representantes de diferentes provincias argentinas.

Belisario de las Casas, es un juez que vino de Perú y está participando de la exposición junto a su colega Ernesto Roca, en diálogo con Canal 4, destacó su satisfacción por formar parte del encuentro en Jujuy y valoró el ambiente que rodea al Concurso Provincial del Caballo Peruano de Paso.

Edición Nº 17 de la Exposición de Caballos Peruanos en La Rural

“Me habían hablado muchísimo de Jujuy, de este lindo concurso, del ambiente, de las personas, la afición y la fiesta alrededor de nuestro caballo. Es fenomenal para mí”, expresó.

Sobre su función durante la competencia, explicó que ambos jueces se encargan de clasificar a los ejemplares según su correspondencia con el patrón de la raza. Para ello, observan especialmente la forma de caminar de cada caballo y sus características físicas y de movimiento.

Además, señaló que buscan explicar al público los motivos de cada decisión para que los asistentes comprendan los criterios de evaluación. “El personaje principal de esto es el caballo y es el jinete”, remarcó.

De las Casas indicó que la clasificación surge de analizar las virtudes de cada ejemplar, primero de manera individual y luego en su conjunto, teniendo en cuenta en qué medida reúne las características propias del caballo peruano de paso.

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Participan criadores de varias provincias

La exposición es organizada por la Regional Jujuy de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Peruanos de Paso.

Además de los representantes jujeños, participan criadores y expositores de Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, San Juan, Córdoba y Buenos Aires.

La convocatoria permite reunir a referentes de la actividad y exhibir ejemplares de una raza reconocida por su andar característico, además de promover el intercambio de experiencias entre criadores.

El evento se extenderá hasta el domingo

La exposición se desarrolla del viernes 9 al domingo 11 de octubre en las instalaciones de la Sociedad Rural Jujeña.

De esta manera, la segunda jornada continúa este sábado con las actividades previstas en el marco del encuentro, mientras que la programación culminará el domingo con el cierre de esta 17° edición.

La propuesta convoca a quienes siguen la actividad ecuestre y a los interesados en conocer más sobre la crianza y las características del caballo peruano de paso.