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5 de octubre de 2026 - 10:53
Sociedad Rural.

Jujuy será sede del gran encuentro del Caballo Peruano de Paso

Más de 250 ejemplares participarán del 17° Concurso Provincial del Caballo Peruano de Paso en Jujuy este fin de semana en la Sociedad Rural.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Encuentro del Caballo Peruano de Paso.

Encuentro del Caballo Peruano de Paso.

Caballo Peruano de paso - Fotos Esteban Huaman

Caballo Peruano de paso - Fotos Esteban Huaman

Jujuy se prepara para recibir una nueva edición del Concurso Provincial del Caballo Peruano de Paso, una de las principales actividades vinculadas a esta raza en la provincia. El encuentro tendrá lugar del viernes 9 al domingo 11 de octubre en el predio de la Sociedad Rural Jujeña, en Bajo La Viña.

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La 17° edición es organizada por la Regional Jujuy de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Peruanos de Paso y contará con la participación de más de 250 ejemplares. También llegarán criadores y expositores de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, San Juan, Córdoba y Buenos Aires.

Durante las jornadas se evaluarán los ejemplares en distintas categorías y habrá participación de reconocidos jueces y jinetes profesionales, en una competencia que con el paso de los años fue ganando relevancia a nivel nacional.

Tres días de actividades

El viernes 9 estará destinado al ingreso y admisión de los caballos que participarán del certamen.

La actividad central comenzará el sábado 10 a las 9, con el acto inaugural. Luego se iniciarán las evaluaciones de las distintas categorías, que se extenderán hasta las 19.

El domingo continuará la competencia durante la mañana y, a partir de las 14, se realizará la elección de los campeones de esta edición.

Una propuesta para toda la familia

El concurso no está pensado únicamente para criadores y especialistas. Con entrada libre y gratuita, el evento busca convertirse también en una alternativa de entretenimiento para las familias y turistas que visiten la provincia.

Además de disfrutar de la exhibición de los ejemplares, los asistentes podrán acceder a un sector destinado a paseos a caballo y a una propuesta gastronómica, convirtiendo la jornada en una experiencia de campo a pocos minutos del centro de San Salvador de Jujuy.

Una raza reconocida por su particular andar

El Caballo Peruano de Paso se caracteriza por una forma de desplazamiento particular, basada en una andadura natural de cuatro tiempos que brinda una marcha especialmente suave.

Entre sus movimientos distintivos se encuentra el denominado “término”, una característica que puede apreciarse durante las presentaciones y que aporta elegancia al desplazamiento de los ejemplares.

La raza también es reconocida por su inteligencia, capacidad de aprendizaje y vínculo con quienes los montan o cuidan.

Tradición en la provincia

Además de poner en valor una actividad tradicional vinculada al mundo ecuestre, el concurso representa una oportunidad para mostrar la calidad de los ejemplares criados en Jujuy y fortalecer el posicionamiento de la provincia como sede de este tipo de encuentros.

Con entrada gratuita y una programación que combina competencia, exhibición, gastronomía y actividades recreativas, el 17° Concurso Provincial del Caballo Peruano de Paso se presenta como una propuesta para disfrutar durante el próximo fin de semana.

Caballo Peruano de paso - Fotos Esteban Huaman

Caballo Peruano de paso - Fotos Esteban Huaman

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