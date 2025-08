Crimen en Jujuy: el presunto asesino serial declaró ser "inocente"

En esa línea el Beller comenta que Jurado no se resistió durante el allanamiento y ejerció su derecho a la defensa acompañado de su abogado oficial, negando cualquier autoría en los hechos que se le imputan. En audiencia, mencionó que tanto su madre como su padre, fallecieron varios años atrás.

En ese marco expresó que "La semana próxima se esperan los primeros análisis que determinarán si los fragmentos son humanos y, en caso afirmativo, si es posible extraer ADN para cotejar con los de los familiares."

Rastrillajes en Alto Comedero Rastrillaje en Alto Comedero por la causa del crimen en Jujuy.

6 celulares secuestrados

El fiscal detalló que también se secuestraron seis teléfonos celulares, que están siendo analizados por la informática forense del Ministerio Público. Hasta ahora, la fiscalía no logró establecer un móvil concreto del crimen, y no se descarta que haya más víctimas involucradas, ya que dos personas desaparecidas adicionales están siendo investigadas aunque no vinculadas aún a este caso.

Encontraron más huesos de personas en Alto Comedero

En el marco de la investigación por la desaparición de cinco hombres en el barrio Alto Comedero, la Justicia jujeña confirmó el hallazgo de nuevos restos óseos en una zona descampada cercana al domicilio del principal imputado por el caso. La información fue confirmada por el fiscal regional Guillermo Beller a Canal 4 de Jujuy, quien sostuvo que el hallazgo se produjo en un basural frecuentado por los vecinos de la zona.

“Seguimos buscando por los lugares cercanos. Fuimos a un lugar donde la gente de la zona tira basura y encontramos restos humanos. Por eso decidimos peinar toda la zona para buscar ropa, algún teléfono celular y restos óseos, pero no sabemos si otorgarán resultados positivos en cuanto a ADN”, explicó Beller.