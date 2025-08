Crimen en Jujuy: encontraron más restos óseos en Alto Comedero

“ Seguimos buscando por los lugares cercanos. Fuimos a un lugar donde la gente de la zona tira basura y encontramos restos humanos. Por eso decidimos peinar toda la zona para buscar ropa, algún teléfono celular y restos óseos, pero no sabemos si otorgarán resultados positivos en cuanto a ADN ”, explicó Beller.

Más indicios y la búsqueda continúa

El hallazgo se suma a la serie de pruebas recolectadas en las últimas semanas, tras la desaparición de Jorge Anachuri, de 68 años, quien fue visto por última vez el 25 de julio. Las imágenes de cámaras de seguridad, el testimonio del taxista que lo llevó hasta la vivienda de Jurado y una declaración en Cámara Gesell de un menor de edad, sirvieron como elementos clave para imputar al sospechoso por el delito de homicidio simple.

El menor, sobrino del imputado, brindó detalles sobre el modus operandi que habría utilizado su tío para atraer a las víctimas y mencionó que en su momento no habló por miedo. La fiscalía evalúa la posibilidad de ampliar su declaración en los próximos días.

Crimen en Jujuy Los vecinos tiran basura en la zona.

La causa podría escalar a homicidios múltiples

Aunque la acusación inicial se centra en cinco personas desaparecidas, el fiscal Beller indicó que podrían existir más víctimas. “Lo que no se descarta es que estas cinco sean las únicas personas que esta persona se haya llevado. Entendemos que podría haber más víctimas. De hecho, tenemos ya dos personas que todavía no fueron localizadas, que más o menos coinciden con las características de estos otros cinco. Lo que no tenemos es una vinculación con él o de haber estado en el domicilio, por ahora”.

Este martes comenzarán los análisis de ADN sobre los restos hallados, con el acompañamiento de familiares de los desaparecidos. Los estudios se realizarán en el laboratorio forense de la provincia, donde también se analizarán prendas y objetos encontrados durante los rastrillajes.

Jurado fue trasladado al Penal de Gorriti

Matías Jurado permanece detenido en el Penal de Gorriti mientras avanza la causa. Por el momento, no se ha confirmado la existencia de cómplices, aunque la fiscalía no descarta ninguna hipótesis. “Nada indica que haya un cómplice, pero tampoco nosotros vamos a descartar nada”, señaló Beller.

La investigación continúa con excavaciones, peritajes antropológicos y la recolección de nuevos testimonios que podrían ampliar el alcance del caso. Si se comprueba su responsabilidad en más hechos, la imputación podría agravarse y derivar en una acusación por múltiples homicidios, con una pena de prisión perpetua.