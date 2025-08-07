jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 08:57
Delito.

Dictaron prisión preventiva para el presunto asesino serial de Jujuy

El único detenido tiene prisión preventiva, está en el Penal de Gorriti y hay dos personas desaparecidas que podrían también estar vinculadas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
casa del crimen en jujuy alto comedero
Guillermo Beller.

Guillermo Beller.

La medida, confirmada por el fiscal regional Guillermo Beller, se tomó en base a pruebas vinculadas al caso de Jorge Anachuri (68 años), desaparecido el 25 de julio.

En diálogo con Canal 4, el fiscal mencionó que "se hizo la imputativa por el delito de homicidio simple. Arrancamos por un caso de homicidio en esta causa porque es una cuestión estratégica, básicamente, de esperar tener un poquito más de fundamento respecto a las otras causas".

La acusación se sustenta en imágenes de cámaras de seguridad que muestran a Jurado subiendo a Anachuri a un taxi, la declaración del taxista que lo llevó hasta la casa del imputado y el testimonio en Cámara Gesell de un menor de edad que describió el modus operandi de su tío.

Además indicó que, "el juez otorgó la prisión preventiva, y ahora nos resta mucho tiempo de investigación y los resultados que vaya a arrojar el laboratorio. Con eso sí seguramente, en caso de ser positivo, poder ampliar a múltiples homicidios, que es lo que pensamos que va a llegar".

Embed

Rastrillajes y hallazgos

En la vivienda de Jurado se encontraron restos óseos, restos de piel y prendas de vestir que podrían pertenecer a las víctimas. Además, durante rastrillajes en canales cercanos se hallaron nuevos indicios que serán analizados.

Las cinco víctimas tienen en común ser hombres adultos en situación de vulnerabilidad —en calle o con discapacidad—, todos con algún vínculo con el acusado. También se investigan dos desapariciones adicionales que podrían estar relacionadas.

"En principio tenemos vinculación de las cinco personas que están siendo buscadas con Jurado o por lo menos haber estado en el domicilio", añadió y explicó que uno de ellos tiene su última conexión por esa zona, de otros dos encontraron ropa y están los que se ven que subieron al taxi con él.

Podrían ser más los crímenes

Crimen en Jujuy casa del acusado
Crimen en Jujuy: la casa del detenido.

Crimen en Jujuy: la casa del detenido.

Asimismo señaló que "lo que no se descarta es que estas cinco sean las únicas personas que esta persona se haya llevado y que probablemente podamos encontrar restos también, como digo, de más gente. Entendemos que podría haber más víctimas, de hecho tenemos ya dos personas que todavía no fueron localizadas, que más o menos coinciden con las características de estos otros cinco. Lo que no tenemos es una vinculación con él o de haber estado en el domicilio, por ahora".

El menor aportó datos claves, "probablemente cuando él esté en condiciones, si llega a estarlo, vamos a tener una ampliación y podemos tener más. No hablaba por miedo".

Investigación en curso

La fiscalía no descarta que haya más víctimas y continuará con excavaciones y peritajes antropológicos en el lugar señalado por testigos. Los análisis de ADN comenzarán este martes con la colaboración de familiares de los desaparecidos.

Beller confirmó que, de comprobarse la participación de Jurado en más casos, la imputación podría ampliarse a múltiples homicidios agravados, con pena máxima de prisión perpetua.

"Nada indica que haya un cómplice, pero tampoco nosotros vamos a descartar nada", afirmó. Jurado fue trasladado al Penal de Gorriti mientras continúa la investigación.

Embed - Crimen en Jujuy: prisión preventiva para el acusado e investigan si hay más hechos relacionados

