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14 de octubre de 2026 - 15:21
Jujuy.

Crimen de la pareja en Pozo Cavado: comenzó el juicio contra tres acusados

Este miércoles comenzó el juicio por el doble homicidio de Lucía Lera y Matías Pérez en Pozo Cavado. Hay tres personas acusadas.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Crimen de la pareja en Perico: comenzó el juicio contra tresacusados

Crimen de la pareja en Perico: comenzó el juicio contra tres acusados

Este miércoles 14 de octubre comenzó el juicio contra tres personas acusadas por el homicidio de Lucía del Carmen Lera y Matías Nicolás Pérez, la pareja asesinada el 30 de abril de 2025 en una zona rural cercana a Puesto Viejo, en Pozo Cavado.

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Los imputados son Vanesa Gisela Yanaje, Diego Fernando Monaldi y Luis Gustavo Escobar, quienes enfrentan cargos por homicidio doblemente calificado por criminis causae y robo agravado por el uso de arma de fuego, en despoblado y en banda, en concurso real.

Durante la primera audiencia estaba prevista la declaración de cinco testigos. Además, uno de los acusados, Diego Fernando Monaldi, solicitó declarar ante el Tribunal.

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Cómo fue el doble crimen de la pareja en Pozo Cavado

De acuerdo con la acusación fiscal, el 30 de abril de 2025, alrededor de las 18.30, Lucía Lera y Matías Pérez salieron de su domicilio en Perico a bordo de una camioneta Jeep Renegade. Su destino era un loteo ubicado sobre la Ruta Provincial 45, donde tenían previsto conocer unos terrenos que les habían ofrecido.

Al llegar, habrían sido interceptados por Monaldi y Escobar, quienes los amenazaron con armas de fuego y los obligaron a subir nuevamente al vehículo. Según la investigación, la pareja fue trasladada hasta una zona rural cercana a Finca Garnica, en Puesto Viejo, mientras Vanesa Yanaje los seguía en otro automóvil. En ese lugar, los acusados se habrían apoderado de distintas pertenencias de las víctimas, entre ellas teléfonos celulares y las llaves de su vivienda.

La Fiscalía sostiene que posteriormente les dispararon con armas de fuego y que uno de los disparos provocó la muerte de Lucía Lera. Luego, habrían incendiado la camioneta con ambas víctimas en su interior, lo que causó la muerte de Matías Pérez por inhalación de monóxido de carbono.

Intentaron ingresar a la casa de las víctimas tras el crimen

La investigación también señala que, después del doble homicidio, Monaldi y Escobar habrían intentado ingresar a la vivienda de la pareja con la colaboración de otras dos personas. El objetivo habría sido sustraer documentación relacionada con préstamos de dinero que Lucía Lera les habría otorgado. Sin embargo, la maniobra no pudo concretarse debido a la intervención de vecinos, quienes advirtieron los intentos de ingreso al domicilio.

Quiénes integran el Tribunal y cuándo continúa el juicio

El Tribunal está integrado por los jueces Martín de Athayde Moncorvo, quien preside el debate, Ana Carolina Pérez Rojas y María Margarita Nallar. La Secretaría está a cargo de Marcos Sebastián Vargas.

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Como abogados querellantes intervienen Mario Andrés Hipólito Puig y Nicolás Flores, este último en representación del Centro de Asistencia a la Víctima. Por su parte, la defensa de los acusados está a cargo de Julián Ernesto Martín Palmieri, Saúl Diego Martín Palmieri, Nilo Fernández y Federico Nicolás Llermanos.

Las próximas audiencias están previstas para el 16, 19, 23 y 26 de octubre, jornadas en las que continuará la producción de pruebas y la declaración de testigos para determinar la responsabilidad penal de los tres acusados.

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