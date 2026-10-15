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15 de octubre de 2026 - 10:23
Pachamanga

El boom de la cultura asiática en Jujuy: qué es el Pachamanga

Pachamanga, el encuentro que mezcla la cultura jujeña con la japonesa y la coreana, celebró su primer aniversario en el barrio Mariano Moreno. Detrás del cosplay y las coreografías hay emprendedores que viven de máscaras en 3D, pines, cartas importadas y remeras de anime.

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Cuando se le pregunta cuánto creció esta movida en la provincia, no duda: "Yo diría un 1000%". Según su lectura, el fenómeno se apoyó en dos fuerzas que se sumaron: el anime por un lado y el K-pop por el otro. "Empezó como un nicho muy chiquitito de un grupo reducido y conforme pasaron los años se hizo muy masivo", sostuvo.

El programa del aniversario muestra esa escala. Hubo exhibiciones de academias de K-pop, Random Dance, presentaciones de dúo, una pasarela y concurso de cosplay y juegos con premios. Además, la organización gestionó la visita de la actriz de doblaje que pone la voz a Naruto, uno de los animes más populares. Viajó desde México gracias a un intercambio con un evento de Buenos Aires.

El público ya no se limita a la capital. Los expositores cuentan que llegan visitantes de San Pedro, Palpalá, Abra Pampa y Ledesma. Uno de los organizadores destaca, además, que el ingreso es gratuito: "Siempre vienen muchas familias, se une mucha gente, se crean muchas comunidades".

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Pachamanga - Foto @Mako.horeos

Los que viven del anime

Detrás de cada stand hay un emprendimiento que creció junto con la movida. Luis fabrica máscaras de personajes de anime con impresión 3D, y cada pieza le lleva entre 7 y 9 horas. "Ya se empiezan a preparar ahora los chicos para Halloween", cuenta. Su público son sobre todo adolescentes y adultos.

Pablo, otro emprendedor, arrancó con una impresora y hoy ya tiene dos y una plancha. Lo que más vende son los pines, porque es lo más económico. También hace pósters y "peluches de apego": todo lo produce él, excepto las figuras de colección. Además de las convenciones, está en el Club de Emprendedores del Parque San Martín. Otros apuestan a la importación. Eduardo vende cartas coleccionables de anime, algunas originales de Japón, y pósters de grupos de K-pop. Según él, hoy los más pedidos son Stray Kids y BTS. Dos hermanos armaron la primera comunidad local del juego de cartas de Pokémon, que este año cumple 30 años.

Bailar, coserse el traje y salir de casa

El K-pop también generó su propio circuito de formación. Adriel, profesor de una academia de baile, empezó a dar clases hace ocho años, cuando el género todavía era desconocido. "Ocho años atrás no tiene nada que ver con lo que es ahora", asegura. En sus clases se trabaja coreografía, coordinación, actuación, vestuario y la historia de la cultura coreana. En el aniversario se presentaron también las academias Olimpo y Dance Beat.

El cosplay suma su propia economía de horas. Mario representó a Tomioka, uno de los "pilares" de Demon Slayer, con un traje que pintó a mano. Comprar el hakama le costaba unos $40.000, así que prefirió hacerlo él: le llevó dos semanas de pintura textil.

La mezcla también llegó a la cocina. Nicolás, "Pocho", preparaba gyozas de cerdo con aceite de sésamo, vinagre de arroz y salsa de ostras: "la versión de empanada japonesa". Para él, los chicos de esta generación "se abren mucho más a probar comidas de otros lados".

Para los organizadores, el objetivo va más allá del entretenimiento. Buscan que los chicos "vengan con sus amigos, que no estén cerrados pensando en otras cosas". Y la convocatoria cruza generaciones: hay padres que acompañan a sus hijos y vuelven a la infancia con Dragon Ball y Pokémon. También hay mamás que, como una de las asistentes, prefieren acompañar la pasión de sus hijas con control parental en el celular.

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Pachamanga - Foto @Mako.horeos

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