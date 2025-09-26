EN VIVO: Así fue el desfile doble de carrozas por Canal 4 con Nico Voutrinas como conductor

Live Blog Post

Más de 30 mil personas disfrutan del último desfile doble de carrozas

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 (FNE 2025) continúa a pleno en Jujuy y este jueves se realiza el último desfile doble de carrozas, uno de los eventos más convocantes del calendario.

Más de 30 mil personas se acercaron a este evento para disfrutar de las 80 obras de arte.

El desfile doble reunió a las carrozas de ambos grupos en una noche cargada de color, música y alegría, que se vivió como una verdadera fiesta popular. Con esta jornada, se da cierre a los desfiles de la presente edición, antesala de la elección de la Reina Nacional.

Cabe destacar que en el primer desfile doble de carrozas asistieron también más de 30 mil y unas 12 mil personas en la elección del Paje 10 que fue el domingo pasado. Mientras que el lunes, fueron más de 25 mil a la Elección Provincial.