EN VIVO: mirá el desfile doble de carrozas por Canal 4 con Nico Voutrinas como conductor

Ingresos por sector para la Elección Nacional

La Fiesta Nacional de los Estudiantes entra en su etapa más esperada y este viernes se llevará a cabo la Elección Nacional de la Representante de los Estudiantes en el Estadio 23 de Agosto. Desde la organización difundieron el mapa de accesos para ordenar el ingreso del público y garantizar que el evento se desarrolle con normalidad.

Además, la organización aclaró que calle Santa Bárbara permanecerá bloqueada al paso vehicular y peatonal, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar demoras.