miércoles 24 de septiembre de 2025
24 de septiembre de 2025 - 19:50
en vivo FNE 2025.

EN VIVO: mirá el segundo desfile de carrozas del Grupo B por Canal 4 y YouTube

Este miércoles 24 de septiembre se desarrolla el quinto desfile de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural.

Federico Franco
Por  Federico Franco
ESCUELA NORMAL

EN VIVO

Otra vez, Ciudad Cultural, se viste de gala y este miércoles es el turno de las carrozas del Grupo B que se lucirán en la Avenida de los Estudiantes en el marco de la FNE 2025.

Embed - DESFILE GRUPO B - CIUDAD CULTURAL - 24/09/2025
Live Blog Post

Más carrozas

ESCUELA NORMAL
CANÓNIGO GORRITI
EPC 1
SECU 62 LA SALLE
BACHI 19 YALA
SECU 32
SECU 59 OLGA AREDEZ
SECU 35 LOS ALISOS
ESCUELA REPÚBLICA DE BOLIVIA
IPSEL
Live Blog Post

Homenaje

El colegio IPSEL sorprendió con una propuesta que fue más allá de lo artístico en el desfile de carrozas de la FNE 2025: el carruaje fue diseñado como una placita simbólica, un espacio de juegos y ternura que busca recordar a los bebés y niños que fallecieron de manera prematura.

La iniciativa se inspiró en la historia de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada durante un violento robo en La Plata.

“Muchas emociones juntas, estoy muy contento porque mi hija está en el carruaje. Que se hayan acordado de ella es algo lindo y se deja un mensaje para concientizar, es la primera vez que recibo un cariño diferente”, expresó Marcos Gómez, papá de Kim, en diálogo con Canal 4.

ipsel homenaje

El homenaje generó un profundo silencio en el público y fue recibido con aplausos cuando la carroza llegó frente al palco.

“La FNE me pasó impresionante, ver a los chicos jugar es muy lindo. Necesitaba esto, me vine a recargar energía y volveré fuerte”, agregó el padre, visiblemente emocionado.

Marcos también contó un momento especial de la noche: “Una nena me regaló un capibara y me emocioné porque me hace acordar a mi hija, le gustaban mucho esos animales.”

Live Blog Post

Palabras de carroceros

“Es un honor estar acá, estamos haciendo historia para el colegio. La temática la elegimos entre todos y es el carnaval de las yungas. Nos enorgullece traerlo acá porque en San Pedro el carnaval nunca muere”, dijeron los chicos de la Técnica 2 de San Pedro.

“En el canchón hay momentos y días donde nos enojamos, nos divertirnos, nos peleamos, momentos donde estamos serios y riéndonos, pero siempre pechamos para el mismo lado. Si no fuera por todos no se podría haber hecho este lindo proyecto”, destacaron.

Mientras los estudiantes de Nueva Generación marcaron que “se siente re lindo y muy feliz. Después de dos años volvimos a desfilar. Es mi primera experiencia como carrocera y es lo más lindo”, dijo una joven.

“Es único e inigualable todo esto. Vi otros carruajes muy lindos porque trabajan mucho con el plástico y materiales reciclables”, indicaron desde el Secundario 50 de Tres Pozos. “Para la Promo 25 es increíble porque volvemos después de muchos años, es la primera vez para la promo. Lo que me gustaría es que el colegio se lleve el primer premio”.

Live Blog Post

Las primeras carrozas

ETP 2 OLAROZ CHICO
BACHI 16 PASO DE JAMA
BACHI 24 LOZANO
TODOS JUNTOS
CPA 2 SAN PEDRO
BACHI 12 EL AGUILAR
SECUNDARIO 50 TRES POZOS
NUEVA GENERACIÓN
EET 2 SAN PEDRO
Live Blog Post

La simpatía de los carroceros

Los chicos viven la FNE con alegría y buena música

Embed

Live Blog Post

Comisión estudiantil presente

“Estamos felices. En la Comisión Estudiantil están los planilleros quienes controlamos a los chicos en su paso por la avenida para que se comporten bien. Están también los movileros que hacen avanzar a las carrozas para que se muevan más rápido y sea ágil", dijeron los chicos.

“Lo peor de la Comisión es dejar de serlo. Queremos estar todo el año acá. Nos hicimos amigos entre todos y hasta se formaron parejas también”, detallaron. “Mandamos saludos a nuestras familias que nos están apoyando en todo”.

Chicos comisión estudiantil
Live Blog Post

Ingresos por sector para la Elección Nacional

La Fiesta Nacional de los Estudiantes entra en su etapa más esperada y este viernes se llevará a cabo la Elección Nacional de la Representante de los Estudiantes en el Estadio 23 de Agosto. Desde la organización difundieron el mapa de accesos para ordenar el ingreso del público y garantizar que el evento se desarrolle con normalidad.

Además, la organización aclaró que calle Santa Bárbara permanecerá bloqueada al paso vehicular y peatonal, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar demoras.

image
Live Blog Post

Asueto jueves y viernes

El Ministerio de Educación de Jujuy comunicó cómo será el cronograma de actividades para los diferentes niveles educativos.

Según lo dispuesto en una Resolución oficial, se determinó que habrá asueto escolar para todos los niveles los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre.

La medida busca facilitar la participación de estudiantes, docentes y familias en las actividades programadas para el cierre de la tradicional celebración que incluye desfiles, espectáculos y la elección de la Representante Nacional de los Estudiantes.

Live Blog Post

Resumen del primer desfile del Grupo A

RESUMEN CARROZAS GRUOP B - IG (1)

Live Blog Post

Conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

En el marco de la agenda de la FNE 2025, el próximo viernes 26 de septiembre se conocerá a la nueva Representante de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Es por eso, que este martes se realizó la presentación de las 24 candidatas que buscarán ser la sucesora de Martina Rauschenberger.

Embed - FNE 2025 - CANDIDATAS PARA LA ELECCIÓN NACIONAL
Live Blog Post

Orden del desfile del Grupo B

  • Nueva Generación - Carruaje
  • Escuela Técnica Provincial N° 2 - Olaroz Chico - Técnica
  • Escuela Técnica Provincial N° 2 - San Pedro - Carroza
  • Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos - Carruaje
  • Bachillerato N° 12 El Aguilar - Carruaje
  • Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro - Carroza
  • Asociación Todos Juntos - Carruaje
  • Bachillerato N° 24 - Lozano - Carroza
  • EET N° 1 – Perico – Técnica
  • Bachillerato N° 16 - Carruaje
  • Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle - Carruaje
  • Escuela Provincial de Comercio N° 1 - Carroza
  • Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje
  • Escuela Normal - Carroza
  • Escuela Normal – Humahuaca - Carruaje
  • Colegio IPSEL - Carruaje
  • EET N° 1 – Capital - Técnica
  • Secundario N° 59 Olga Aredez - Carruaje
  • Secundario N° 35 - Los Alisos - Carruaje
  • Secundario N° 32 - Carruaje
  • Bachillerato N° 19 – Yala - Carruaje
  • Escuela de Comercio N° 2 – Palpalá- Carroza
  • Colegio Gianelli - Carruaje
  • Colegio N° 2 Armada Argentina - Carruaje
  • Escuela de Minas - Técnica
  • Colegio Mayor Jujuy - Carruaje
  • EMDEI - Carruaje
  • Escuela de Comercio N° 1 - Carroza
  • Colegio Parroquial - El Carmen - Carruaje
  • Escuela de Comercio N° 1 - Carroza
  • Colegio Los Lapachos - Carruaje
  • Secundario N° 43 - Carruaje
  • Escuela Técnica Provincial N° 1 - Aristóbulo Vargas Belmonte - Técnica
  • Colegio Remedio de Escalada - Carruaje
  • Colegio Modelo de Palpalá - Carruaje
  • Colegio del Huerto - Carroza
  • Colegio Nueva Siembra - Carruaje
  • Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - Carruaje
  • José Hernández - Carroza
  • EET N° 1 – Maimará - Técnica

Live Blog Post

Cambios en el tránsito por el desfile de carrozas

A partir de las 18 horas se dispondrán cortes en los siguientes puntos:

  • Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes
  • Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
  • Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín
  • Curupaití y Av. Bolivia
  • Curupaití y Zorrilla de San Martín
  • Curupaití y derivador de ingreso a Zona Sur de Av. de los Estudiantes
  • Curupaití y Prolong. Juntos en Jujuy
  • Curupaití y Félix de Olazábal
  • Colectora Ruta 9 y Washington (ingreso clandestino)
  • Rotonda de Av. de los Estudiantes ingreso a Ciudad Cultural
  • Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
  • Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
  • Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
  • Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
  • Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
  • Av. de las Carrozas ingreso Zona Sur
  • Av. de los Estudiantes ingreso a Airampo (B° 23 de Agosto)
  • Suipacha y Coronel Arias
  • Ituzaingó y Dr. Vidal

Restricción de estacionamiento

Suipacha, entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá, tendrá prohibido el estacionamiento desde las 18 horas.

Comienzan los desfiles de carrozas (archivo).

Desvío del transporte urbano

Las unidades del transporte urbano modificarán su recorrido por las siguientes arterias:

Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, Acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia, Av. Córdoba y luego retomarán el recorrido habitual.

Paradas

  • Taxis de radiollamada: Espejo y Curupaití (ANSES).
  • Colectivos urbanos: sobre Av. de las Carrozas, en toda su extensión.

El ingreso de los vecinos de Alto Padilla será únicamente bajo acreditación de domicilio (DNI o boleta de servicio), por Félix de Olazábal y por Zorrilla de San Martín.

Estacionamiento en Av. Bolivia

Permitido a 45°, desde Airampo hasta Caídos por la Patria.

Finalmente, desde la Municipalidad se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de la Dirección de Tránsito, apostado en cada punto de control.

