martes 23 de septiembre de 2025
23 de septiembre de 2025 - 19:54
en vivo FNE 2025.

EN VIVO: viví el desfile del Grupo A por Canal 4 y YouTube con Nico Voutrinas

Siguiendo con la agenda de la FNE 2025, este martes se realiza el desfile simple del Grupo A en Ciudad Cultural. Nico Voutrinas será el conductor invitado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Nico Voutrinas en la FNE.

Nico Voutrinas en la FNE.

EN VIVO

Continúa a pleno el desarrollo de la FNE 2025, y siguiendo con la agenda, este martes desfilan por Ciudad Cultural las carrozas y carruajes correspondientes al Grupo A. La apertura del séptimo día de agenda será a las 20 horas.

Live Blog Post

El Paje 10 en el desfile

image

Live Blog Post

Pasan las primeras carrozas del desfile de este miércoles

BACHI 21
Bachi 21.

Bachi 21.

Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - carroza
Nuevo Horizonte 1

Nuevo Horizonte 1

Colegio Privado Los Olivos - San Pedro - carruaje
Colegio Los Olivos, San Pedro

Colegio Los Olivos, San Pedro

GIANELLI
Gianelli.

Gianelli.

Polimodal N° 2 - Abra Pampa - carruaje
Poli 1 Abra Pampa.

Poli 1 Abra Pampa.

SECU CAMPO VERDE
Secu Campo Verde.

Secu Campo Verde.

Live Blog Post

Nico Voutrinas en la FNE

image
Nico Voutrinas en la FNE.

Nico Voutrinas en la FNE.

image
Nico Voutrinas.

Nico Voutrinas.

image
Nico Voutrinas.

Nico Voutrinas.

Embed
Live Blog Post

Nico Voutrinas conductor en Canal 4

Después de la participación de Luz Tito, Tato Algorta y Martu Pereyra, este martes se suma a la conducción de Canal 4 el reconocido influencer, Nico Voutrinas. Con mucha onda y sorpresas, estará junto a Yani, Charly y Agus, el martes 23, jueves 25 y sábado 27 de septiembre.

desfile de carrozas Nico
Embed
Live Blog Post

FNE 2025: orden de pasada del Grupo A este martes 23 de septiembre

  1. ARENI - carruaje
  2. Secundario N° 39 "Dr. Cesar A. Scaro" - carruaje
  3. Bachillerato Pcial. N° 21 - carroza
  4. Esc. Pcial. Agrotecnica N° 7 - R. Hueda - Perico - carruaje
  5. Secundario N° 34 - Capital - carruaje
  6. Bachillerato Pcial. N° 3 - Monterrico - carroza
  7. Colegio Privado Los Olivos - San Pedro - carruaje
  8. Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - carroza
  9. Esc. De Ed. Técnica N° 1 - Cnel. M. A. Prado - San Pedro - técnica
  10. Polimodal N° 2 - Abra Pampa - carruaje
  11. Colegio Privado Jean Piaget - carruaje
  12. Esc. De Comercio N° 2 Malvinas Argentinas - carroza
  13. Colegio Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico - carruaje
  14. Bachillerato Pcial. N° 2 - Gdor. Jorge Villafañe - carroza
  15. Colegio Pablo Pizzurno - carruaje
  16. Colegio Secundario N° 2 - T. Rocha Solorzano - carruaje
  17. Esc. De Ed Técnica N° 2 - Prof. Jesús Raúl Salazar - técnica
  18. Colegio Polimodal N° 3 - carruaje
  19. Colegio Secundario N° 6 - carruaje
  20. Escuela Agrotecnica N° 1 El Brete - Palpalá - carroza
  21. Colegio Secundario N° 1 Crucero Ara Gral. Belgrano - carruaje
  22. Bachillerato Pcial. N° 6 - carroza
  23. Colegio Secundario N° 54- carruaje
  24. Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" Volcán - carruaje
  25. Esc. De Ed. Técnica N° 1 Luis Michaud - El Carmen -técnica
  26. Colegio Santa Barbara - carruaje
  27. Secundario N° 33 - Reyes - carruaje
  28. Colegio San Alberto Magno - Fasta - carroza
  29. Colegio N° 3 Éxodo Jujeño - carruaje
  30. Colegio N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante"- carroza
  31. Esc. Pcial. De Comercio N° 3 "José Manuel Estrada" - carruaje
  32. Colegio Informático Blaise Pascal - carruaje
  33. Esc. De Ed. Técnica N°1 Monterrico - técnica
  34. Colegio Santa Teresita -carruaje
  35. Esc. Prov. De Arte N° 1 - "Medardo Pantoja" - carruaje
  36. Colegio Del Salvador - carroza
  37. Colegio Martin Pescador - carruaje
  38. Colegio Cristiano Evangélico - CHE IL - carruaje
  39. Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martínez" - carroza
  40. Esc. De Ed. Técnica N°1 "Gral Savio" - Palpalá - técnica
Live Blog Post

Conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

En el marco de la agenda de la FNE 2025, el próximo viernes 26 de septiembre se conocerá a la nueva Representante de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Es por eso, que este martes se realizó la presentación de las 24 candidatas que buscarán ser la sucesora de Martina Rauschenberger.

Embed - FNE 2025 - CANDIDATAS PARA LA ELECCIÓN NACIONAL
Live Blog Post

Cambios en el tránsito por el desfile de carrozas

A partir de las 18 horas se dispondrán cortes en los siguientes puntos:

  • Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes
  • Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
  • Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín
  • Curupaití y Av. Bolivia
  • Curupaití y Zorrilla de San Martín
  • Curupaití y derivador de ingreso a Zona Sur de Av. de los Estudiantes
  • Curupaití y Prolong. Juntos en Jujuy
  • Curupaití y Félix de Olazábal
  • Colectora Ruta 9 y Washington (ingreso clandestino)
  • Rotonda de Av. de los Estudiantes ingreso a Ciudad Cultural
  • Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
  • Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
  • Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
  • Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
  • Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
  • Av. de las Carrozas ingreso Zona Sur
  • Av. de los Estudiantes ingreso a Airampo (B° 23 de Agosto)
  • Suipacha y Coronel Arias
  • Ituzaingó y Dr. Vidal

Restricción de estacionamiento

Suipacha, entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá, tendrá prohibido el estacionamiento desde las 18 horas.

Comienzan los desfiles de carrozas (archivo).

Desvío del transporte urbano

Las unidades del transporte urbano modificarán su recorrido por las siguientes arterias:

Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, Acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia, Av. Córdoba y luego retomarán el recorrido habitual.

Paradas

  • Taxis de radiollamada: Espejo y Curupaití (ANSES).
  • Colectivos urbanos: sobre Av. de las Carrozas, en toda su extensión.

El ingreso de los vecinos de Alto Padilla será únicamente bajo acreditación de domicilio (DNI o boleta de servicio), por Félix de Olazábal y por Zorrilla de San Martín.

Estacionamiento en Av. Bolivia

Permitido a 45°, desde Airampo hasta Caídos por la Patria.

Finalmente, desde la Municipalidad se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de la Dirección de Tránsito, apostado en cada punto de control.

Live Blog Post

Primer desfile de carrozas del Grupo A

Embed - FNE 2025 - LAS PRIMERAS CARROZAS DEL GRUPO A EN LA NOCHE DE DESFILE EN CIUDAD CULTURAL

Embed - FNE 2025 – MIRÁ EL SEGUNDO RESUMEN DE LA PRIMERA NOCHE DE DESFILE – GRUPO A

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El emotivo mensaje del padre de Victoria Zamar que emocionó a todos

Un nuevo cambio se sumó a la FNE 2025: vestimenta sustentable y diseñadores jujeños

Este martes desfile del Grupo A en vivo por Canal 4 y YouTube con Nico Voutrinas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel