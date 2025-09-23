EN VIVO: viví el desfile del Grupo A por Canal 4 y YouTube con Nico Voutrinas

Cambios en el tránsito por el desfile de carrozas
A partir de las 18 horas se dispondrán cortes en los siguientes puntos:
- Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes
- Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
- Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín
- Curupaití y Av. Bolivia
- Curupaití y Zorrilla de San Martín
- Curupaití y derivador de ingreso a Zona Sur de Av. de los Estudiantes
- Curupaití y Prolong. Juntos en Jujuy
- Curupaití y Félix de Olazábal
- Colectora Ruta 9 y Washington (ingreso clandestino)
- Rotonda de Av. de los Estudiantes ingreso a Ciudad Cultural
- Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
- Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
- Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
- Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
- Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
- Av. de las Carrozas ingreso Zona Sur
- Av. de los Estudiantes ingreso a Airampo (B° 23 de Agosto)
- Suipacha y Coronel Arias
- Ituzaingó y Dr. Vidal
Restricción de estacionamiento
Suipacha, entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá, tendrá prohibido el estacionamiento desde las 18 horas.
Comienzan los desfiles de carrozas (archivo).
Desvío del transporte urbano
Las unidades del transporte urbano modificarán su recorrido por las siguientes arterias:
Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, Acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia, Av. Córdoba y luego retomarán el recorrido habitual.
Paradas
- Taxis de radiollamada: Espejo y Curupaití (ANSES).
- Colectivos urbanos: sobre Av. de las Carrozas, en toda su extensión.
El ingreso de los vecinos de Alto Padilla será únicamente bajo acreditación de domicilio (DNI o boleta de servicio), por Félix de Olazábal y por Zorrilla de San Martín.
Estacionamiento en Av. Bolivia
Permitido a 45°, desde Airampo hasta Caídos por la Patria.
Finalmente, desde la Municipalidad se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de la Dirección de Tránsito, apostado en cada punto de control.