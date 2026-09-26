FNE 2026: hoy es la entrega de premios en Ciudad Cultural

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 vivirá este sábado 26 de septiembre uno de sus momentos más esperados con la entrega de premios a las carrozas y carruajes, que marcará el cierre de las actividades centrales de la 75° edición.
Orden del grupo A Normal
Luego continuará el Grupo A con el orden original:
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EET 1 “Escolástico Zegada”
Colegio del Huerto
Colegio Santa Teresita
Colegio Nueva Siembra
Colegio Cristiano Evangélico Che Il
Escuela Técnica Provincial 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”
Polivalente de Artes 1 “Prof. Luis Martínez”
Colegio Remedios de Escalada
Secundario 1 de Alto Comedero
Colegio Los Lapachos
EET 1 de El Carmen
Colegio del Salvador
Nacional 2 “Armada Argentina”
Colegio Santa Bárbara
Escuela Provincial de Arte 1 “Medardo Pantoja”
EET 1 de Maimará
Comercial 2
Colegio Blaise Pascal
Secundario 33 de Reyes
Provincial de Comercio 3
EET 1 de San Pedro
Comercial 2 de Palpalá
Colegio Mayor Jujuy
Secundario 54
Parroquial de El Carmen
EET 2 de San Pedro
Comercial 1 de Perico
Escuela Normal de Humahuaca
Nueva Generación
Colegio 1 de Volcán
Colegio FASTA San Alberto Magno
Los Olivos de San Pedro
Secundario 35 de Los Alisos
Canónigo Gorriti
Agrotécnica 1 El Brete
Bachillerato 16
Colegio Divino Redentor
Polivalente 2 de San Pedro
Bachillerato 2
Secundario 12 de Pirquitas
Secundario 62 “La Salle”
ARENI