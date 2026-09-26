sábado 26 de septiembre de 2026
26 de septiembre de 2026 - 12:42
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FNE 2026: hoy es la entrega de premios en Ciudad Cultural

El desfile comenzará este sábado desde las 18 en Ciudad Cultural. Primero pasará el Grupo B en orden invertido y luego será el turno del Grupo A en su orden habitual.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Entrega de premios en Ciudad Cultura.

Entrega de premios en Ciudad Cultura.

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La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 vivirá este sábado 26 de septiembre uno de sus momentos más esperados con la entrega de premios a las carrozas y carruajes, que marcará el cierre de las actividades centrales de la 75° edición.

Luego de la noche mágica en el estadio 23 de Agosto donde coronaron a Constanza Lastra Errasti de Santiago del Estero como la nueva Representante de los Estudiantes 2026, hoy los carroceros conocerán con qué premio se quedan de sus trabajos presentados en la avenida de Ciudad Cultural.

Orden del grupo A Normal

Luego continuará el Grupo A con el orden original:

  • EET 1 “Escolástico Zegada”

  • Colegio del Huerto

  • Colegio Santa Teresita

  • Colegio Nueva Siembra

  • Colegio Cristiano Evangélico Che Il

  • Escuela Técnica Provincial 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

  • Polivalente de Artes 1 “Prof. Luis Martínez”

  • Colegio Remedios de Escalada

  • Secundario 1 de Alto Comedero

  • Colegio Los Lapachos

  • EET 1 de El Carmen

  • Colegio del Salvador

  • Nacional 2 “Armada Argentina”

  • Colegio Santa Bárbara

  • Escuela Provincial de Arte 1 “Medardo Pantoja”

  • EET 1 de Maimará

  • Comercial 2

  • Colegio Blaise Pascal

  • Secundario 33 de Reyes

  • Provincial de Comercio 3

  • EET 1 de San Pedro

  • Comercial 2 de Palpalá

  • Colegio Mayor Jujuy

  • Secundario 54

  • Parroquial de El Carmen

  • EET 2 de San Pedro

  • Comercial 1 de Perico

  • Escuela Normal de Humahuaca

  • Nueva Generación

  • Colegio 1 de Volcán

  • Colegio FASTA San Alberto Magno

  • Los Olivos de San Pedro

  • Secundario 35 de Los Alisos

  • Canónigo Gorriti

  • Agrotécnica 1 El Brete

  • Bachillerato 16

  • Colegio Divino Redentor

  • Polivalente 2 de San Pedro

  • Bachillerato 2

  • Secundario 12 de Pirquitas

  • Secundario 62 “La Salle”

  • ARENI

Orden del grupo B Invertido

El orden previsto para el Grupo B será:

  • Secundario 29 de Rodeíto

  • Secundario 50 de Tres Pozos

  • APREM de San Pedro

  • Bachillerato 21

  • Bachillerato 3 de Monterrico

  • Secundario 57 de Caspalá

  • Secundario 59 “Olga Aredez”

  • Bachillerato 24 de Lozano

  • Jean Piaget

  • IPSEL

  • Secundario 39

  • Secundario 32

  • Secundario 6

  • Nuevo Horizonte 2 de Monterrico

  • Asociación Todos Juntos

  • Nacional 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”

  • Provincial de Comercio 1

  • Bachillerato 19 de Yala

  • Pablo Pizzurno

  • Secundario 34

  • José Hernández

  • EET 2 “Jesús Raúl Salazar”

  • Colegio 3 “Éxodo Jujeño”

  • Agrotécnica 7 de Perico

  • Secundario 2

  • Escuela Normal Superior

  • EET 1 de Perico

  • Polimodal 3

  • Colegio Gianelli

  • Bachillerato 12 de El Aguilar

  • Nuevo Horizonte 1

  • Escuela de Minas

  • Modelo Palpalá

  • Secundario 43

  • Polimodal 2 de Abra Pampa

  • Bachillerato 6

  • EET 1 de Monterrico

  • Martín Pescador

  • EMDEI

  • Escuela Marina Vilte

  • Comercial 1 “José Antonio Casas”

  • EET 1 de Palpalá

Cómo es el orden de las pasadas

El primer grupo en recibir su premiación será el Grupo B de manera invertida y luego será el turno del Grupo A normal.

A qué hora es la entrega de premios

El Ente Autárquico Permanente, informó que la entrega de premios arrancará a las 18 horas en Ciudad Cultural.

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