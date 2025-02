La peor semana

Amén de esto, este 2025, o por lo menos el inicio del mismo, tampoco parece serle muy favorable a la ex Presidenta de la Nación.

Durante la semana pasada, CFK atravesó uno de sus peores momentos en la política. La ostentación del poder, que históricamente la caracterizó, se vio reducida en el marco de la discusión sobre la suspensión o no de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en el Congreso de la Nación.

El bloque justicialista, que en teoría debería responderle por ser ella la titular del partido, no dio respuesta a su postura y se fragmentó al momento de tomar posición.

La aprobación en Diputados de la suspensión de las PASO, con más de 160 votos entre apoyos, rechazos y abstenciones, asestó a Cristina Kirchner una de sus peores derrotas políticas.

A partir de estos números quedó demostrado que, de los 98 diputados que integran el bloque de “Unión por la Patria”, solo 43 votaron en línea con la presidenta del partido, quien buscaba rechazar la suspensión de las PASO.

El resto del bloque “peronista” tuvo posturas disimiles: 25 votaron a favor, 24 se obtuvieron y 6 estuvieron ausentes.

Entre los principales actores de esta rebelión destacan los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, quienes aportaron legisladores para que el oficialismo obtuviera dictamen de comisión y , a posteriori, logrará el quórum necesario para iniciar la sesión.

Pero estos no fueron los únicos protagonistas del quiebre peronista. A estos hay que sumarlo al gobernador Axel Kicillof, considerado el heredero político de CFK, quien espera ansiosamente la suspensión de las PASO para adelantar las elecciones en Buenos Aires y así fortalecer su posición ante el “huracán” Milei, previsto para octubre.

Esta última situación, de aprobarse la suspensión de las PASO en el Senado, podría cambiar el panorama en la provincia de Buenos Aires y, además, poner en jaque las aspiraciones de la ex Presidenta de ser la primera candidata a diputada nacional, al no contar con el apoyo irrestricto de los intendentes en una elección conjunta.

A partir de esto, quedó más que claro que Kicillof ya tomó la decisión de enfrentar a La Campora y Cristina Kirchner en tierra bonaerense, por más que no lo diga frontalmente.

Saliendo al interior del país, las cosas para la actual presidenta del Partido Justicialista tampoco parecen marchar bien. Cada vez son más las voces en el PJ y en el peronismo que reclaman un cambio de rumbo en el manejo político y el recambio de figuras.

A nivel militante, el silencio de Cristina Kirchner sobre la suspensión de las PASO generó descontento. No emitió declaración alguna sobre una votación clave para el arco político. Una postura similar adoptó su hijo, Máximo Kirchner, quien tampoco mostró interés en fijar una posición clara.

Veremos qué sucede en los próximos días con la definición de este tema en el Senado de la Nación, donde Unión por la Patria cuenta con 33 legisladores.

Hasta el momento nada indica que lograr la mayoría vaya a ser fácil, aún así, lo ocurrido en Diputados, especialmente con las divisiones dentro del peronismo, podría tener su replica en la Cámara Alta.

Panorama parlamentario

Además de la media sanción para la “Suspensión de las PASO”, también se aprobaron en el Congreso los proyectos de Reiterancia Delictiva y Juicio en Ausencia.

Las dos iniciativas, que fueron aprobadas por amplia mayoría, tan sólo contaron con el rechazo absoluto de sectores del kirchnerismo duro.

Vale recordar que ambas situaciones venían siendo reclamadas, por un lado, para juzgar a los responsables de los atentados a la AMIA y a la Embajada en Israel, en tanto que, por el otro, para ponerle un freno a la puerta giratoria que hace que los delincuentes entren y salgan sin ningún tipo de inconveniente de las cárceles.

La semana que se inicia también promete generar novedades de alto contenido político en el Congreso de la Nación.

El miércoles está previsto que Diputados trate en sesión el proyecto de ley de Ficha Limpia, impulsado por sectores del oficialismo y la oposición dialoguista, y cuyo objetivo principal es impedir la participación electoral de personas condenadas por corrupción, como la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Si bien existe una voluntad manifiesta de avanzar en el tema, persisten dudas sobre el desenlace. El no tratamiento de la iniciativa podría convertirse en un elemento de negociación en el bloqueo de los pliegos de Ariel Lijo y García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Salta, en el ojo de la tormenta

La semana que pasó siguió teniendo al norte de la vecina provincia como foco de novedades vinculados a la droga y el narcotráfico.

El famoso alambrado fronterizo con Bolivia tuvo como novedad que tan solo una empresa se presentó en la licitación para construirlo, algo que llamó mucho la atención, pero que se explica por el miedo que existe a trabajar en una zona caliente por el narcotráfico. Nadie se anima a encarar la edificación de la cerca por temor a represalias por parte de bagajeros y narcos.

También en la semana fue detenida una Miss Orán de veintitrés años, que transportaba 22 kilos de de droga en el bolso de su hijo. Situación, que ya venía siendo monitoreada por Inteligencia, y era la tercera que realizaba la modelo con las mismas características.

Por último, se informó que no hubo avances por parte del Gobierno salteño en la designación de jueces federales. Las conversaciones que llevó adelante el gobernador Sáenz ante el procurador Eduardo Casal no dieron frutos, quizás también porque el Gobierno nacional demostró no tener las capacidades suficientes para llevar adelante en el Senado las designaciones de jueces y fiscales.

Evidentemente, todo este cuadro deja en evidencia de que la droga está demasiada instalada en el norte salteño y de que va a ser un tema muy complejo para todo el país.

Economía adversa

Mientras seguimos esperando la llegada de inversiones, se dieron a conocer noticias que no son para nada positivas para el sector industrial argentino.

En primer lugar, se confirmó el cierre por un mes de la planta de Nestlé en Villa María, Córdoba. La productora de productos lácteos infantiles obligó a sus 189 empleados a tomarse vacaciones forzadas porque tienen demasiado stock acumulado.

En segundo termino, el gigante agropecuario Los Grobo y su controlada Agrofina solicitaron la apertura del concurso de acreedores para ordenar la situación del negocio y la capacidad financiera del grupo agropecuario. El mencionado conglomerado tiene una deuda de más de doscientos millones de dólares.

En tercer lugar, Surcos, la firma productora y comercializadora de fitosanitarios, se presentó en cesación de pagos, despidió al menos 50 personas e ingresó formalmente en concurso de acreedores.

Sancor, la emblemática empresa láctea de la Argentina, también se presentó formalmente en concurso preventivo de acreedores y despidió a 300 empleados en sus plantas de Córdoba y Santa Fe.

Por último, en el ámbito provincial, la situación de Acero Zapla está lejos de mejorar. En los últimos días se desmintió la posible la posible compra de un inversor salteño perteneciente al grupo Metal Nort.

Ninguna de estas son buenas noticias para la generación de empleo y lo único que hacen es profundizar una preocupante realidad económica que dista estar cerca del resurgimiento.

El agua como horizonte

En pos de mejorar el acceso al recurso natural, el viernes se presentó en Jujuy el plan maestro de Agua.

La mencionada iniciativa, que fue elaborada por una empresa israelí, proyecta diversas obras hídricas en la provincia para los próximos cincuenta años.

Vale acotar, en este marco, que el plan maestro es el primer punto y está financiado por el Consejo Federal de Inversión. A partir de ahora va a comenzar el derrotero que tiene que seguir Jujuy para mejorar su situación hídrica de cara a los tiempos que viene.

No obstante de esto, ahora vendrá la parte más difícil. Diseñar la estrategia para poder conseguir fondos que permitan concretan las obras proyectadas. Estrategia que no será para nada fácil ya que hoy no existe el ENOHSA y tampoco hay financiamiento nacional a la vista, por lo que la responsabilidad financiera recaerá sobre las espaldas de la Provincia.

Inicio de paritarias

Llegó el mes de febrero y con ello la concreción de las primeras reuniones paritarias en el ámbito estatal jujeño.

De los primeros encuentros tomaron parte representantes de los gremios docentes, como el CEDEMS. ADEP no pudo participar porque no tiene autoridades, producto de la sensación tan particular que vive por el tema de la suspensión de las elecciones.

En la oportunidad, el Gobierno provincial pudo saber de primera mano las pretensiones salariales que tienen desde los sindicatos, aunque todavía no se habló de porcentajes. Principalmente, se avanzó en algunas estrategias que tienen que ver con la realidad laboral de cada sector.

A ojos de la realidad que se vive en el país y en el provincia, no va a ser una paritaria fácil. Los recursos son demasiado finitos y ya se están viendo los números que comienzan a cerrarse a nivel nacional.

Salta, por ejemplo, ofreció un 5% para los primeros seis meses del año; el gremio de Camioneros bajo sus pretensiones del 15 % al 5%; y el sindicato de empleados de comercio cerro un acuerdo del 5%.

Veremos que pasa con el tiempo y con las negociaciones, al tiempo que transcurren que los números de la inflación, los cuales seguramente serán puestos en la mesa por el Gobierno nacional como índices de referencia.

La seguridad como preocupación

Antes de culminar, no podemos dejar pasar la preocupante situación que se vive en el país por la concreción de distintos hechos de violencia (Justicia por mano propia, ataques a jubilados, moto chorros, asesinato del kiosquero, etc.), que vuelven a poner a la inseguridad en la agenda pública.

Esperemos que la política tome nota de esto y actué en consecuencia, aún más, en un año electoral, donde los argentinos vamos a elegir a nuestros representantes.

¡Buen inicio de semana para todos!