"Puedo decir con orgullo que Radio City forma parte de toda la provincia de Jujuy"

"Radio City para nosotros significa mucho, muchísimo, por todo lo que ha generado y todo lo que ha dado durante estos veintiocho años, que es toda una vida. Nosotros con la radio, desde el primer momento, siempre intentamos que sea algo disruptivo, que sea distinto a lo que había y creo que lo hemos logrado, por eso es el acompañamiento de la gente. Hoy yo puedo decir con orgullo que Radio City forma parte de la sociedad, forma parte de Jujuy. No me refiero solamente a la ciudad, me refiero a la provincia de Jujuy", mencionó.