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15 de octubre de 2026 - 15:41
Jujuy.

¿Qué cortes de pelo eligen los jujeños? Un barbero reveló las tendencias

El barbero jujeño Víctor Rodríguez analizó cómo cambian los gustos masculinos y cuáles son los cortes de pelo que empiezan a ganar terreno en Jujuy

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
¿Qué cortes de pelo eligen los jujeños? Un barbero reveló las tendencias

¿Qué cortes de pelo eligen los jujeños? Un barbero reveló las tendencias

El jujeño Víctor Rodríguez, conocido en el mundo de la barbería como "Barbero Fresco", compartió su historia en el programa Apasionados de Canal 4. Desde sus primeros cortes de pelo en Jujuy hasta su experiencia trabajando en Copacabana y en una favela de Río de Janeiro, el joven relató cómo logró crecer profesionalmente a través de un oficio que también le permitió conocer diferentes culturas y personalidades del espectáculo.

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De cortarles el pelo a sus amigos a convertirse en barbero profesional

La historia de Víctor comenzó cuando tenía apenas 13 o 14 años. Su mamá contaba con herramientas de peluquería, aunque nunca había podido dedicarse profesionalmente al oficio porque debía ocuparse de la crianza de sus hijos.

Un día, un amigo le pidió que le cortara el pelo y, aunque no tenía conocimientos, decidió intentarlo. Con el tiempo comenzó a practicar y posteriormente realizó sus primeras capacitaciones.

Su crecimiento también tuvo un significado especial para su familia. Según contó, su madre siempre le dice que vive su propio sueño a través de él, algo que lo llena de satisfacción.

De Jujuy a Brasil: una decisión que cambió su vida

Después de trabajar durante varios años en una barbería y de intentar desarrollar su propio emprendimiento, Víctor sintió que necesitaba un cambio.

Ya había sumado experiencia laboral en Buenos Aires, pero decidió ir más lejos: viajar a Río de Janeiro para continuar creciendo profesionalmente.

"Me levanté un día a la mañana y dije: me voy" "Me levanté un día a la mañana y dije: me voy"

El jujeño tenía un conocido en la ciudad brasileña y decidió consultar por las posibilidades de trabajo. Finalmente consiguió incorporarse a una barbería ubicada en Copacabana.

La experiencia no estuvo libre de dificultades. Era la primera vez que viajaba en avión y llegó sin conocer el idioma portugués, lo que convirtió situaciones cotidianas en verdaderos desafíos.

Sin embargo, el acompañamiento de otros argentinos que trabajaban en el lugar le permitió adaptarse y comenzar una nueva etapa.

Con el tiempo, también decidió conocer otra realidad de Río de Janeiro y trabajó en una barbería dentro de una favela. Allí, aseguró que encontró personas solidarias, buenos compañeros y una comunidad que lo recibió con afecto.

Un barbero jujeño que llegó a trabajar con famosos

A lo largo de su trayectoria, Víctor también tuvo la oportunidad de trabajar con reconocidas figuras del espectáculo y las redes sociales.

Entre los nombres que mencionó aparecen Lauti Gram, Pablito Castillo y otros artistas con quienes compartió experiencias que fueron mucho más allá de un corte de pelo.

Incluso relató que uno de los músicos lo invitó a acompañarlo durante una gira por Salta y Jujuy, una experiencia que recuerda especialmente por la posibilidad de conocer de cerca el movimiento de los artistas.

Cómo cambiaron las barberías en Jujuy y cuáles son las nuevas tendencias

Durante la entrevista, Rodríguez también analizó la evolución del oficio y los cambios en los hábitos de los hombres jujeños.

Según explicó, en Jujuy todavía existe cierta preferencia por los cortes clásicos y los colores naturales, aunque cada vez más jóvenes se animan a estilos diferentes.

"El jujeño es un poco conservador, pero de a poco se está animando" "El jujeño es un poco conservador, pero de a poco se está animando"

También destacó que los degradados muy cortos comenzaron a ceder terreno frente a estilos con mayor largo, volumen y movimientos naturales. Entre las tendencias que anticipa aparecen los cortes inspirados en los años 80 y el regreso del bigote.

Además, explicó que las barberías ya no se limitan exclusivamente al cabello y la barba, sino que incorporan servicios de cuidado facial, coloración y otros tratamientos estéticos.

Para Víctor, sin embargo, el cambio más importante está en el vínculo que se construye con quienes se sientan en su silla.

"El barbero sería su psicólogo" "El barbero sería su psicólogo"

Expresó al describir cómo muchos clientes aprovechan ese momento para conversar sobre sus problemas, logros y proyectos personales.

De hecho, contó que varios de sus clientes terminaron convirtiéndose en amigos, con quienes comparte actividades fuera del trabajo, incluso salidas de pesca en El Carmen.

La historia de Víctor Rodríguez refleja cómo un oficio que comenzó casi como un juego durante su adolescencia en Jujuy terminó abriéndole puertas en otros lugares del mundo. Su experiencia demuestra que la capacitación, la iniciativa personal y la pasión por lo que uno hace pueden transformar una habilidad en una oportunidad de crecimiento.

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