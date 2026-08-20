Caída del pelo: mitos, cuidados y señales de alerta

Uno de los mitos más extendidos es que cortar las puntas del pelo permite que el cabello crezca con mayor fuerza o grosor.

Caída de pelo: hasta qué momento es normal

Encontrar pelos en la almohada, en la ducha o en el cepillo no siempre significa que exista un problema. La médica dermatóloga Vanesa Valdéz (MP 3553) explicó que el cabello atraviesa distintas etapas naturales y que perder entre 100 y 150 pelos por día puede considerarse normal .

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“Hay una fase de crecimiento, una fase de estadía y una fase de caída del pelo. Esa fase de caída hace que podamos verlo en la cama, cuando nos bañamos o nos peinamos. Es normal”, señaló la especialista.

Sin embargo, cuando la caída aumenta, aparecen zonas con menor densidad o el cabello comienza a afinarse, la recomendación es consultar para determinar qué está ocurriendo.

La cantidad de cabello que se pierde diariamente puede variar tanto en hombres como en mujeres. En ellas, además, los cambios hormonales pueden generar períodos en los que la caída resulta más evidente.

Uno de los factores que puede influir es el estrés.

“El estrés no es un mito, eso es verdad. Puede acentuar la caída de pelo” “El estrés no es un mito, eso es verdad. Puede acentuar la caída de pelo”

La dermatóloga señaló que situaciones como un examen, una mudanza, una separación, la pérdida de un familiar, una enfermedad o una cirugía pueden generar una caída que se manifieste incluso meses después.

Ante una caída pronunciada, la especialista recomendó no comenzar tratamientos por cuenta propia.

“Primero hay que hacer la consulta para ver si hay algo, una dermatitis, una seborrea o algo que me está produciendo una caída acelerada" “Primero hay que hacer la consulta para ver si hay algo, una dermatitis, una seborrea o algo que me está produciendo una caída acelerada"

Uno de los mitos más extendidos es que cortar las puntas del pelo permite que el cabello crezca con mayor fuerza o grosor.

Chau mito: "Cortarse el pelo no hace que crezca más rápido"

Mito 1: corte de pelo

Uno de los mitos más extendidos es que cortar las puntas permite que el cabello crezca con mayor fuerza o grosor.

“Eso es un mito” “Eso es un mito”

Según explicó, las características del crecimiento están determinadas en el folículo y en el bulbo piloso, debajo del cuero cabelludo. Cortar las puntas puede mejorar el aspecto del cabello, pero no modifica su velocidad de crecimiento ni hace que nazca más grueso.

Mito 2: Lavado

“El pelo se va a caer igual” “El pelo se va a caer igual”

Otro mito habitual es evitar el lavado para impedir que el pelo se caiga.

“El pelo se va a caer igual”, sostuvo la profesional. Si un cabello ya se encuentra en su fase natural de caída o existe alguna condición que esté acelerando el proceso, dejar de lavarlo no evitará que se desprenda.

Mito 3: las pastillas en el shampoo

También descartó una práctica que circula desde hace años: colocar pastillas anticonceptivas dentro del shampoo para estimular el crecimiento.

“Es falso”, respondió de manera directa.

"Falso" "Falso"

Genética y hormonas en la caída del cabello

En los hombres, la genética puede tener un peso importante en la aparición de alopecia, aunque no es el único factor.

“No porque tu papá sea pelado vos vas a serlo al 100%. Hay un factor genético importante y también hay un factor hormonal” “No porque tu papá sea pelado vos vas a serlo al 100%. Hay un factor genético importante y también hay un factor hormonal”

La señal para consultar puede aparecer cuando comienzan a observarse entradas más pronunciadas o espacios con menor cantidad de cabello en la coronilla.

En estos casos, la especialista remarcó la importancia de no demorar la evaluación.

“Mientras más tiempo pierdo, más pelo pierdo. El tiempo es pelo” “Mientras más tiempo pierdo, más pelo pierdo. El tiempo es pelo”

Durante la consulta dermatológica puede realizarse una evaluación con dermatoscopio para observar directamente el folículo y establecer qué tipo de caída presenta el paciente.

Tips para cuidar el cabello

Además de consultar ante cambios importantes, la doctora Valeria enumeró algunos hábitos cotidianos que pueden ayudar a preservar la fibra capilar.

Cepillar con suavidad: recomendó evitar tirones y utilizar un cepillo adecuado.

recomendó evitar tirones y utilizar un cepillo adecuado. Preferir el cabello húmedo para desenredar: hacerlo con el pelo completamente seco puede favorecer el quiebre.

hacerlo con el pelo completamente seco puede favorecer el quiebre. Usar protector térmico: especialmente antes de aplicar calor.

especialmente antes de aplicar calor. Mantener distancia con el secador: la recomendación es colocarlo aproximadamente a 10 centímetros.

la recomendación es colocarlo aproximadamente a 10 centímetros. Evitar temperaturas muy altas: el calor excesivo puede dañar y quebrar la fibra capilar.

Sobre este último punto, explicó que temperaturas superiores a los 150 °C pueden comenzar a producir daño sobre el cabello.

Tres señales para pedir una consulta

Más allá de la caída diaria habitual, hay algunos cambios que justifican una evaluación profesional:

Una caída claramente mayor a la habitual.

La aparición de espacios con menor densidad de cabello.

Un afinamiento progresivo, entradas o pérdida visible en la coronilla.

“La consulta es fundamental”, insistió la dermatóloga, ya que permite determinar si se trata de un proceso normal, estrés, una alteración del cuero cabelludo u otra causa que requiera tratamiento.